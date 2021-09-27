Спорт
«Золотой» бегун
Золото чемпионата Казахстана завоевал юный спортсмен из Глубоковского района.
Чемпионат по лёгкой атлетике среди спортивных школ проходил в Караганде. В состязаниях приняли участие спортсмены из всех регионов страны.
Честь республиканской специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва, которая находится в Риддере, защищал Михаил Горлов, уроженец села Быструха Глубоковского района.
Молодой спортсмен занял первое место в беге на 800 метров, завоевав титул чемпиона Казахстана.
Аида Жумекенова
Фото предоставлено акиматом Глубоковского района
Глубоковский район