«Золотой» бегун

Золото чемпионата Казахстана завоевал юный спортсмен из Глубоковского района.

Чемпионат по лёгкой атлетике среди спортивных школ проходил в Караганде. В состязаниях приняли участие спортсмены из всех регионов страны.

Честь республиканской специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва, которая находится в Риддере, защищал Михаил Горлов, уроженец села Быструха Глубоковского района.

Молодой спортсмен занял первое место в беге на 800 метров, завоевав титул чемпиона Казахстана.

Аида Жумекенова

Фото предоставлено акиматом Глубоковского района

Глубоковский район