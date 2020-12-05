Золотое растительное 

В ходе рабочей поездки в Семей заместитель акима области Ержан Нурбаев посетил маслоэкстракционный завод по переработке масличных культур, который станет самым мощным и современным в Казахстане. У предприятия есть потенциал стать флагманом по переработке семян подсолнечника, рапса, сои, льна в Центральной Азии.

В год завод будет производить 150 000 тонн растительного масла, 120 000 тонн подсолнечного шрота, 50 000 тонн топливных гранул из лузги подсолнечника и 1 300 тонн фосфатидного концентрата. Завершить строительство и запустить производство планируется уже в этом месяце.

Параллельно идёт строительство самого большого и современного в Восточно-Казахстанской области элеватора длительного хранения. Объём хранения рассчитан на 60 000 тонн зерна на существующих свободных производственных площадях предприятия. Республика получит завод, который будет производить экологически чистую продукцию мирового класса. Залогом этой уверенности служит то, что это не первый проект для генерального подрядчика по строительству ТОО «Азия».

Стоит отметить, что аналогичных заводов по производству высококачественного подсолнечного масла в Центральной Азии нет. Основной целью проекта является создание высокотехнологичного, максимально автоматизированного завода по переработке масличных культур. Товарищество с ограниченной ответственностью Qazaq Astyq Group осуществило закупку технологического оборудования последнего поколения всемирно известных брендов: Elica, Maysilo, Tan. На предприятии будут собственные лаборатории, строго контролирующие соответствие готовой продукции мировым стандартам.

– Строительство завода началось в апреле прошлого года. Сейчас проект завершён на 70 процентов. Осталось закончить работы по электрике и автоматике, – рассказал директор завода Еркинбек Дускужанов. – В мае 2021 года, надеемся, мы выйдем на проектную мощность. У нас на сегодня завершён монтаж в цехе маслодобычи, экстракция завершена на 90 процентов, элеватор мы запустим 15 декабря. На заводе будут работать 250 человек. Сейчас трудятся 150 человек. Думаю, что в феврале сформируем весь штат. Мы налаживаем контакты с аграриями. Теперь они будут стопроцентно уверены в сбыте своей продукции. Также консультируем агроформирования, как проводить посевные работы для получения максимального объёма урожая. Ведь для нас очень важно, какое сырьё будет приходить на завод. Ведём переговоры с французской компанией о производстве семян для ВКО. Земли акиматом уже выделены под семенной фонд.

Высокую оценку проделанной работе дал заместитель главы региона. Он отметил масштаб строительства и качество выполнения работ.

– Думаю, такие крупные проекты очень нужны области, – подчеркнул Ержан Нурбаев. – Строительство такого же по мощности завода ведётся в поселке Предгорное. Два предприятия, выйдя на штатный режим работы, смогут переработать почти всё наше сырьё. При этом свою продукцию мы не будем никуда продавать, это, я считаю, самое правильное и разумное решение. Да, на первом этапе работа требует огромного капиталовложения, но в последующем это даст свой результат. Главное,и подтолкнёт сельхозтоваропроизводителей качественно увеличивать объём производства.

Заместитель акима области отметил, что развитие конкурентной среды станет стимулом для развития, положительно отразится на реализации стратегии по импортозамещению. На сегодняшний момент ВКО производит 66 процентов подсолнечника по Казахстану. С запуском этих двух заводов объём производства в целом составит 50 процентов по всему Казахстану. Огромная работа уже сделана, в ближайшее время завод запустят. Это будет градообразующее предприятие, дополнительно откроют рабочие места.

Стоит отметить, на сегодняшний день Восточно-Казахстанская область является основным производителем семян подсолнечника и поставщиком сырья для изготовления растительного масла. Область выпускает более 80 процентов всего объёма нерафинированного и половину рафинированного масла в Казахстане. Ежегодно в ВКО подсолнечником засевается около 380 тыс. гектаров земли.

Флора Левина

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Семей