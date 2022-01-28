Знать по имени каждое растение, зверя и птицу

Одним из перспективных направлений развития приграничных районов Восточного Казахстана станет экологический туризм. В их число, безусловно, входит Катон-Карагайский район, который отличается богатым разнообразием флоры и фауны.

По официальной информации Катон-Карагайского государственного национального природного парка (ГНПП), ежегодно растёт число желающих приехать сюда, увидеть нетронутую природу в качестве гостей, туристов. Если обратиться к реальной статистике, можно сделать небольшое сравнение. К примеру, если в 2002 году нацпарк посетили 569 человек, то в 2021 году итоговое количество посетителей составило в общей сложности 7044 человека.

В интересах и целях развития местного туризма на сегодняшний день на территории огромного национального парка действуют 13 туристических троп и маршрутов, их общая протяжённость составляет 673 километра. Они в определённой степени обустроены для приёма туристов, чтобы у них появилось желание вернуться сюда в будущем.

ТУРИСТЫ И ГОСТИ

Истинный потенциал туристической сферы, по словам специалистов, ещё нуждается в более полном раскрытии. Красивая природа хранит массу загадок и вполне способна бесконечно удивлять местных жителей, гостей и туристов. Биологическое разнообразие животного и растительного мира вдохновляет на новые открытия, столь интересные не только для узкого круга профессионалов. Более того, для широкого круга людей, любящих родной край и природу. Как не бывает человека без имени, так и любое растение, зверь и птица должны иметь свои собственные названия.

Часто бывает так, что мы на протяжении всей жизни видим или встречаем удивительно красивые травы, цветы, но не знаем их названия. Хуже того, не предполагаем, что они представляют собой, какими обладают полезными и практическими свойствами. Разговор не идёт о том, чтобы потребительски относиться к природе и её богатствам. Скорее о том, чтобы совмещать полезное с приятным, если это возможно. В общем, свободно ориентироваться в мире растений, делиться этими знаниями с другими.

В этом плане всегда полезно общаться с пасечниками-пчеловодами, прекрасно знающими различные медоносы, что выделяют сладкий нектар. С другой стороны, немало познавательного могут рассказать энтузиасты-травники, увлечённые фитотерапией «зелёной аптеки». И всё-таки для полной картины необходимо обращаться к профессионалам. Это их тема, призвание и хлеб.

ОПОРА НА НАУКУ

Ещё можно самому, конечно, двигаться методом проб и ошибок, поскольку существуют определители растений, без которых не могут обходиться даже учёные-ботаники. О чём мы не догадывались прежде и узнали спустя время, но в глухом лесу надёжнее не компас, а реальный проводник. Потому экологический ликбез, проводимый на постоянной основе, вызовет у всех неподдельный интерес и уважение.

Катон-Карагайский государственный национальный природный парк (ГНПП) занимается пропагандой знаний о растительном и животном мире самыми разными путями. Из них больше всего привлекает постоянная рубрика в районной газете «Арай-Луч», посвящённая теме растений как популярных, так и малоизвестных, даже уникальных. Газетный текст сопровождается фотографиями и позволяет читателям получить наиболее полное представление о них. Авторы из числа сотрудников нацпарка делают акцент на наиболее редких, интересных и познавательных фактах и материалах, проливающих свет на знакомое и незнаемое.

Иначе было бы неловко и обидно, проживая в родном краю, не знать растительный мир, присущий данной местности. Причём зачастую являющийся эндемичным, занесённым в Красную книгу Казахстана, предметом гордости страны. И это драгоценное достояние привлекает взгляды со стороны туристов и гостей, ценящих первозданность природы нашего региона.

БОГАТЫЙ ФОНД

По информации генерального директора нацпарка Жанболата Тыныбекова, местный природно-заповедный фонд характеризуется высокой сохранностью ландшафтного и биологического разнообразия. Леса занимают 34 процента территории нацпарка. Насчитывается свыше 1000 видов растений, 280 видов птиц, из них 25 занесены в Красную книгу. Млекопитающих здесь насчитывается 69 видов, из которых четыре являются краснокнижными. Что касается рыбы, то в местных реках и водоёмах водятся восемь различных видов, из них статусом краснокнижного обладает только таймень.

Обитают на территории нацпарка и земноводные. Наиболее многочисленной является армия беспозвоночных. Их представительство в охранной Красной книге в данном случае ограничивается только двумя видами, характерными для Катон-Карагайского ГНПП.

На территории парка с момента его создания, а с тех пор минуло ни много ни мало двадцать лет, проводятся научные исследования силами сотрудников профильного отдела совместно с другими организациями-партнёрами. В период с 2004 по 2020 год в рамках действующего плана научные исследования проведены по 21-й теме. Если брать в процентном соотношении, то 57 процентов приходится на фауну, 24 процента – на флору и 19 процентов относится к программе под ёмким названием «Летопись природы».

Как отметил генеральный директор ГНПП Жанболат Тыныбеков, по итогам научных исследований коллег найдены новые виды. Среди них, к примеру, птица – большая чечевица, обнаруженная в 2018 году. В течение 2019 года найдено 20 видов жесткокрылых насекомых. В 2020 году поиски увенчались находками четырёх новых видов птиц: гуменник, белоглазая чернеть, а также черношейная поганка и краснокрылый стенолаз. Кроме того, научными сотрудниками нацпарка найдено шесть видов растений рода Potentilla. Для широкой аудитории, далёкой от подобных тонкостей и научных подробностей, возможно, это непостижимая тайна за семью печатями. В первую очередь, всё же есть понимание, что неожиданные открытия свидетельствуют о недостаточной изученности заповедного края, приберегающего массу сюрпризов. В ходе повседневной и, казалось бы, рутинной работы специалистов становятся возможными результаты, в корне меняющие привычные представления о богатстве, биологическом разнообразии природы ВКО.

БУДНИ НАЦПАРКА

«Рудный Алтай» недавно сообщал о том, как ведётся восстановление лесных массивов на территории нацпарка. Планомерная работа, рассчитанная на долговременную перспективу и получение отдалённого результата всегда требует упорства, мужества и терпения, веры в свои силы. Один из видных писателей, занимавшийся лесной темой, мудро утверждал, что «думы о лесе – думы о будущем». Сегодня это подтверждается на государственном уровне. По поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в масштабе страны реализуется задача по высадке и выращиванию около двух миллиардов деревьев, чтобы расширить ареал зелёного друга. Хвойные и лиственные леса являются «лёгкими» планеты, снабжающими атмосферу живительным кислородом. В то же время «зелёное одеяло» земли не только в природной среде уникальный микроклимат, регулирует биосистему, но и дарит эмоции, вызывает эстетическое удовольствие.

Созерцание живой природы, её обитателей приносит массу приятных, непередаваемых впечатлений. В декабре в областной библиотеке имени А.С. Пушкина подведены итоги специального фотоконкурса, организованного по инициативе Катон-Карагайского нацпарка в честь целого ряда значимых событий в истории страны и коллектива.

Содержательная экспозиция заслуживает отдельного и подробного рассказа о её организаторах и участниках. Фотографии братьев наших меньших отличаются высоким уровнем творческого и технического исполнения. Уровень развития съёмочной и печатной техники, конечно, не сравнить с тем, что было ещё несколько лет тому назад. Она позволяет заглянуть в святую святых, обычно недоступных человеческому глазу, приблизить вплотную. Однако встречное притяжение природы намного сильнее, чем невероятные возможности продвинутой фотооптики. Чтобы прикоснуться к её сокровенным тайнам, требуется идти навстречу, стать ближе, прочувствовать связь.

В свою очередь, природа меньше опасается человека, если можно так выразиться. Осенью в социальных сетях размещались снимки медвежат на деревьях совсем рядом с селом. Бывало, что и взрослые особи часто наведывались в места обитания людей, не испытывая никакого стеснения. По словам специалистов, популяции зверя и птицы растут.

Школьные лесничества регулярно занимают призовые места в международных конкурсах, развиваются контакты нацпарка с коллегами из других стран, внутри Казахстана.

– В 2021 году мы подписали договор о сотрудничестве с Маркакольским заповедником в сфере развития экологического туризма, охраны природных комплексов и объектов, изучения флоры и фауны, – отметил в завершение директор нацпарка Жанболат Тыныбеков.

Меир Токобаев

Фото из архива