Парк туристического периода

Катон-Карагайский государственный национальный природный парк – один из наиболее привлекательных объектов для туристов в Восточном Казахстане. Причём интерес он вызывает не только у зарубежных гостей, но и у тех, кто живёт в нашем регионе.

Это вполне объяснимо, в Катон-Карагайском районе удивительной красоты природа, которую нельзя сравнить ни с одним уголком нашей родины, здесь можно увидеть величественные горы, густые леса, бурлящие реки и прозрачные озёра. В общем, край, который поражает воображение и навсегда остаётся в сердце того, кто хоть раз там побывал. Неудивительно, что с каждым годом увеличивается число туристов, едущих в Катон-Карагайский парк за впечатлениями и незабываемыми пейзажами. Поэтому растёт число гостевых домов, туристических маршрутов, появляются гостиницы и кемпинги, работают экскурсоводы. Но всегда есть туристы, которые предпочитают планировать своё путешествие самостоятельно, ориентируясь на собственные желания и не привязываясь к определённому маршруту и времени. Причём это не обязательно те, кто любят ночевать в палатках, есть и те, кто предпочтёт уютный номер в отеле.

И у многих возникают логичные вопросы о том, как попасть в парк, каким способом можно оплатить те или иные услуги, что нужно брать с собой… И хотя туристический сезон в Катон-Карагайском национальном природном парке уже практически подошёл к концу, информация будет полезной для тех, кто в следующем году собирается посетить это место. Сотрудники уникального природного комплекса постарались дать развёрнутые ответы на самые частые вопросы.

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Для начала разберёмся, как же попасть в парк.

– Как оформить пропуск для посещения территории Катон-Карагайского ГНПП?

Пропуск на территорию можно получить в центральном офисе по адресу: ВКО, село Катон-Карагай, улица Жампейсова, 16А в отделе экологического просвещения и туризма, а также на КПП («Караайрык»; «Ирек»; «Таутекели»). При себе нужно иметь удостоверение личности или паспорт.

– Как оформить пропуск на въезд в пограничную зону гражданам РК и иностранцам? (рекрационно-познавательная тропа «Белая Берель»)

Оформление пропуска на въезд в пограничную зону осуществляется через электронный портал Е-gov в разделе: Паспорт услуги – Лицензирование и аккредитация – Разрешительные документы.

– Можно ли оплатить услуги, вход и пребывание на территории Катон-Карагайского ГНПП через приложение Kaspi.kz?

После оплаты через приложение необходимо сохранить чек (сделать скриншот) и предоставить в центральный офис по адресу: ВКО, село Катон-Карагай, улица Жампейсова, 16А в отдел экологического просвещения и туризма, или же на КПП («Караайрык»; «Ирек»; «Таутекели») для дальнейшего оформления пропуска.

– Каковы границы Катон-Карагайского парка?

В пределы Катон-Карагайского государственного национального природного парка вошли: южные макросклоны хребтов Листвяга и Катунский (южный и восточный склоны узла г. Белухи), западная часть высокогорного плато Укок в пределах Казахстана, хребты Южный Алтай, Тарбагатай (Алтайский) и Сарымсакты.

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Безусловно, ехать в заповедную, а значит, практически дикую местность нужно подготовленным. Об этом также напомнили сотрудники парка.

– Какое время сезона наиболее благоприятное для посещения Катон-Карагайского ГНПП?

Начало июня – конец августа.

– Что необходимо взять с собой в поход?

Палатка, каримат, спальный мешок, дождевик, фонарик, компас, карта местности;

Аптечка (антисептические препараты, перевязочные материалы);

Одежда и обувь (в том числе сменная):

Головной убор для защиты от солнца (кепка, бандана, панама, платок);

Еда и кухонные принадлежности;

Средства личной гигиены;

Солнцезащитные средства, средство для защиты от насекомых.

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Кроме походов и изучения туристических троп и окружающей природы многие туристы увлекаются рыбалкой или охотой. И на эти темы также возникают вопросы.

– Как осуществляется любительско-спортивное рыболовство на территории Катон-Карагайского ГНПП?

Любительско-спортивное рыболовство – лов рыбных ресурсов и других водных животных с целью удовлетворения спортивных и эстетических потребностей, проведения спортивных соревнований, а также для личного потребления добытой продукции. Его осуществляют орудиями, позволяющими ловить только по одному экземпляру. Любители могут пользоваться всеми системами и названиями приманок с крючками и выловить не более пяти кг на одного рыболова (блесна, удочка, оружие для ловли хищных рыб, а также специальными приспособлениями, ловушками для ловли раков и других водных животных не более трёх штук на одного рыболова).

– В каких местах разрешён любительско-спортивный лов рыбы на территории Катон-Карагайского ГНПП?

Его можно производить на озёрах Караколь, Маралье, Каумыш.

– Разрешена ли охота на территории Катон-Карагайского ГНПП?

В соответствии со статьёй 48 Закона Республики Казахстан от 7 июля 2006 года N 175 «Об особо охраняемых природных территориях» в охранных зонах государственных национальных природных парков охота запрещена с 15.06.2017 года.

– Проводится ли дополнительная подкормка диких животных на территории Катон-Карагайского ГНПП?

Госинспекторы после обследования места скопления диких животных устанавливают специальные кормовые площадки. В зимний период для подкормки кормушки наполняются сеном и вениками, солонцы солью и кормом.

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К слову, парк – это не просто уникальный природный ресурс, которым можно полюбоваться, здесь проводится масса научных исследований, работают казахстанские и иностранные учёные.

– Какие научные темы реализуются в Катон-Карагайском национальном парке?

Сотрудники отдела науки разрабатывают три темы:

Летопись природы. Биоразнообразие высших сосудистых растений Катон-Карагайского государственного национального природного парка. Мониторинг гнёзд и гнездовых участков редких и исчезающих видов птиц Катон-Карагайского государственного национального природного парка.

– Где можно найти информацию по истории, а также по изучению биоразнообразия и культурных объектов, находящихся на территории Катон-Карагайского национального парка?

Информацию по данной теме можно найти в сборниках Трудов Катон-Карагайского национального парка. На сегодняшний момент вышло два тома. К сожалению, первый том, изданный в 2006 году, на сегодняшний день стал библиографической редкостью, но с ним можно ознакомиться в библиотеке Катон-Карагайского ГНПП. Второй же том – «Катон-Карағай мемлекеттік ұлттық табиғи паркініңең бектері. Труды Катон-Карагайского государственного национального природного парка» – доступен для широкого круга читателей нашей библиотеки и его можно приобрести в центральном офисе, расположенном по адресу: ВКО, с. Катон-Карагай, ул. Жампейсова, 16А.

Дарья Штейн