Нам есть что показать!

В Казахстане появится видеогид по достопримечательностям, культурным заведениям и местам гастрономического туризма.

Масштабную инициативу #ГидПоКазахстану, в рамках которой и создадут видеогид, запустили в TikTok и Kazakh Tourism.

Как сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта Республики Казахстан, проект направлен на развитие внутреннего туризма. Предполагается, что он вдохновит больше путешествовать по Казахстану, а также поможет малому и среднему бизнесу, культурным и туристским организациям заявить о себе и привлечь новую аудиторию и клиентов.

Видеогид будет доступен на интерактивной карте на официальной странице проекта в TikTok. При «клике» на каждую из областей страны пользователю будет открываться страница с видеороликами о регионе и ярких местных достопримечательностях.

Кампания стартует в двух крупнейших городах – Астане и Шымкенте. Культурные организации, рестораны и другие заведения из этих городов смогут заявить о себе и оказаться на интерактивной туристической карте. К слову, поделиться своими любимыми локациями и рекомендациями смогут и местные жители.

– Сотрудничество между Kazakh Tourism и TikTok открывает новые перспективы для привлечения внимания к туристским ресурсам страны, – подчеркнул исполняющий обязанности председателя Правления Национальной компании Kazakh Tourism Кайрат Садвакасов. – Мы приглашаем пользователей TikTok активно принять участие в этом уникальном проекте, который не только делает доступными культурные и гастрономические богатства Казахстана, но и создаёт вдохновляющий видеогид по каждому уголку республики.

То, какие города и области подключатся к проекту следующими, пока неизвестно, поскольку работа только началась. Для Восточного Казахстана, который имеет богатый туристический потенциал, однозначно это хорошая возможность рассказать о достопримечательностях и привлечь ещё больше туристов.

Александра Исаева