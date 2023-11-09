Если с другом вышел в путь

Чтобы стать профессиональным туристом, нужно знать правила выживания и ориентирования на местности, владеть навыками альпинизма, хождения на лыжах в зимнем лесу, а также другими премудростями походной жизни. Всему этому учат в клубе спортивного туризма при Станции юных техников в Усть-Каменогорске.

Вначале это был обычный туристический клуб. Молодёжь ходила в походы в разные точки Восточного Казахстана. Но потом пришла идея заняться продвижением детского туризма в регионе. Вот тогда педагоги дополнительного образования Татьяна Попенко и Наталья Шимолина открыли на Станции юных техников клубы спортивного туризма и туристского многоборья для детей и подростков. В них занимаются более 40 ребят от восьми до 18 лет.

– Иногда приводят детей, которые ни разу даже на пикник с семьёй не выезжали. Но уже через несколько недель теоретических и практических занятий эти ребята проникаются романтикой туризма и остаются верными ему навсегда, – рассказывает Татьяна Попенко.

Ещё бы, ведь с первых же недель занятий в клубе юные туристы совершают регулярные походы. И если для новичков это пока однодневные выезды, где они отрабатывают навыки правильного использования в походе крекинговых палок или учатся носить тяжёлый рюкзак, то для более опытных членов клуба каждое новое путешествие – это погружение в мир природы родного края, его флоры и фауны, истории и этнографии.

– У каждого путешествия есть определённые цели: учебные, спортивные или рекреационные. И, кроме того, обязательно погружаем ребят в краеведение, максимально полно рассказывая о месте, где находимся, – отмечает Татьяна Попенко.

По словам её коллеги, Натальи Шимолиной, огромное значение имеют походы, в которых юных туристов сопровождают научные сотрудники национальных парков, лесных хозяйств или заповедников Восточного Казахстана, с которыми клуб спортивного туризма очень тесно сотрудничает.

– Когда в походе участвует научный сотрудник заповедника или национального парка – это всегда погружение в особый мир удивительных открытий. Ребята узнают много нового о флоре и фауне региона, об особенностях климата и происхождения горной системы Алтая, наблюдают за природой, изучают цветы и животных в их естественной среде. Так приходит понимание, что туризм – это не просто походы, но ещё и любовь к родному краю, его глубокое понимание, которые приходят к каждому человеку через знания и опыт, – считает Наталья Шимолина.

Недавно группа начинающих туристов, которые пришли в клуб в сентябре, впервые отправилась в большой поход на базу «Громатуха», расположенную неподалёку от Риддера. Здесь ребята ознакомились с одноимённой рекой, изучили её притоки, выяснили, чем отличается исток от устья. Ну и, конечно, учились быть настоящими туристами. А это совсем не просто.

– К сожалению, у современных детей очень слабо развиты навыки самостоятельности и самообслуживания. И первое, чему мы учим в походах – принимать самостоятельные решения, соблюдать самодисциплину. Главным в туризме является принцип взаимовыручки и передачи знаний от более опытного туриста к менее опытному, – отмечают руководители клуба спортивного туризма.

Чтобы выжить в горах и лесу, юные туристы должны знать и уметь очень многое. Например, ориентироваться на местности по картам, топографическим знакам или даже по приметам, которые в качестве подсказок оставляет людям сама природа. Для этого нужны глубокие теоретические знания и умение пользоваться компасом.

Кроме того, ребят учат вязать все узлы, которые могут пригодиться при восхождении на горные вершины. Они отрабатывают навыки альпинизма: пользования обвязками, переправы через реки и ущелья, восхождения на горные вершины.

Также в походе не обойтись без знаний о первой доврачебной помощи и приготовлении пищи на костре. Кроме того, каждый участник похода должен уметь пользоваться рацией. Без неё просто не обойтись, ведь в горах нет сотовой связи.

– В этом году впервые водили группу опытных туристов к Подбелковому (Радоновому) озеру и к пику Вышеивановский Белок. Был непростой поход, но ребята с задачей справились отлично, вернулись домой с незабываемыми впечатлениями, – рассказывает Татьяна Попенко.

Юные туристы совершают походы не только с весны до поздней осени, но и зимой, когда в горах лежит глубокий снег. Это время для усиленных тренировок на лыжах. И если члены клуба выезжают в однодневные походы в район Бобровки или Топихи, то на весенних каникулах всегда совершается многодневный лыжный поход по зимнему лесу, простирающемуся на Ульбинском хребте. Также ежегодным весенним мероприятием является поход по Ивановскому хребту. Ребята живут на базе «ЛесСнова», но часть самых отчаянных может поселиться прямо в палатках, нарабатывая опыт выживания в зимнем лесу в экстремальных условиях.

– Стараемся помочь своим воспитанникам раскрыть таланты, понять, кем они хотят стать, какую профессию выбрать. В походах много фотографируем и снимаем, потом монтируем видеоролики и небольшие сюжеты. Некоторые ребята стали отличными фотографами и даже выбрали профессию кинорежиссёра. Есть среди наших выпускников и те, кто постигает азы профессии спасателя. Ведь они часто общались с настоящими профессионалами и знают, какая это интересная, но опасная работа, – отметила Наталья Шимолина.

Найти свой путь помогают и различные конкурсы, в которых с удовольствием принимают участие члены клуба спортивного туризма. Они не просто участвуют, а побеждают. Так, недавно воспитанники клуба Станции юных техников на областных соревнованиях по туристскому многоборью заняли сразу несколько первых мест, доказав, что они – лучшие в регионе.

Екатерина Гуляева