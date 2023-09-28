Приезжай сюда лечиться

В Тарбагатайском райо-не будут развивать медицинский туризм.

Планами по этому поводу поделился аким Тарбагатайского района Дархан Жоргекбаев.

– В ближайшее время планируем приобрести для районной больницы КТ-аппарат. Таким образом, будем развивать медицинский туризм, оказывая услуги жителям не только своего, но и близлежащих районов, – пояснил он. – Теперь хирурги районной больницы многие сложные операции проводят самостоятельно, не отправляя для этого пациентов в областной центр. Например, в этом году впервые провели фиброколоноскопические исследования под наркозом.

Дархан Жоргекбаев добавил, что районный акушер-гинеколог также повысил квалификацию в Семее. Теперь такую медицинскую услугу, как проведение клинической кольпоскопии при заболеваниях шейки матки, также начали оказывать и в районной больнице.

По словам акима района, в планах вывести на новый уровень родильное отделение. Уже начался ремонт здания, закуплено необходимое медицинское оборудование, врачи пройдут повышение квалификации за границей.

Григорий Прыгов