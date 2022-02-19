«Жёлтый» статус исключён

К 17 февраля 2022 года процент занятости коечного фонда в больницах ВКО составил 15,8 процента.

В стационарах от коронавирусной инфекции лечатся 318 пациентов. За последние сутки выписан 31 выздоровевший. Но при этом в области зарегистрировано 67 новых случаев КВИ – 50 симптомных и 17 бессимптомных.

В целом по республике выявлен 1 351 новый факт заражения, выздоровели 4 107 человек. Всего с начала пандемии в Казахстане официально ковидом заболел 1 296 601 человек.

По информации Министерства здравоохранения РК, за сутки в стране от КВИ и ковидной пневмонии скончались 15 пациентов.

Восточно-Казахстанская область, по данным МВК по нераспространению коронавирусной инфекции, на 18 февраля остаётся в «зелёной» зоне риска по КВИ.

Хорошую новость для тех, кто ждал возможности пройти вакцинацию от КВИ заокеанским препаратом, на очередном заседании Межведомственной комиссии сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният.

Она отметила, что для ревакцинации лиц старше 50 лет будут доступны все виды вакцинных препаратов, включая Pfizer.

Вакцинация Pfizer разрешена лицам с ограниченными возможностями – это инвалиды первой, второй и третьей группы.

Также к вакцинации Pfizer допускаются лица, получившие первую дозу этой вакцины за рубежом для завершения первичного курса вакцинации в Казахстане.

Напомним, что вакцинации препаратом «Комирнати» (Pfizer) против КВИ также подлежат подростки в возрасте с 12 до 18 лет; беременные женщины – с 16 по 37 неделю беременности; женщины в период лактации – через 42 дня после родов до достижения ребёнком двух лет.

Также в Казахстане отменяется обязательное ПЦР-тестирование для въезжающих в страну граждан, получивших ревакцинацию или полный курс вакцинации против COVID-19 при условии срока получения второго компонента не позже 6 месяцев до момента въезда. Ажар Гиният сообщила, что принято решение об отмене изоляции контактных на домашний карантин при отсутствии симптомов заболевания, исключении из проекта Ashyq «жёлтого» статуса.

Айгуль Биданова

Фото из открытых источников