Жёлтый цвет – время остановиться и подумать 

Как сообщает МВК по нераспространению COVID-19, вице-министр провёл встречу с акимом Восточно-Казахстанской области Даниалом Ахметовым, они обсудили эпидемиологическую ситуацию в области, проводимые профилактические и противоэпидемические мероприятия по снижению уровня заболеваемости.

Вице-министр и глава региона рассмотрели готовность всех заинтересованных служб и ведомств области к возможной второй волне коронавирусной инфекции.

– Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в Казахстане, единственный регион, который находится в жёлтой зоне, это Восточно-Казахстанская область. Все остальные – в зелёной зоне. В этой связи необходимо принять все меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции в регионе, – отметил

Е. Киясов.

На сегодняшний день, согласно официальной статистике областного акимата, на территории области зарегистрирован 9 221 случай заражения, в том числе 5 436 с клиническими симптомами, 3 785 бессимптомной формы. За последние сутки зарегистрировано 24 случая КВИ и 7 – пневмонии с признаками COVID-19.

6 109 человек выписаны из инфекционного стационара с COVID-19 и ковидной пневмонией. Завершили домашний карантин 3 604 бессимптомных вирусоносителя.

Во всем мире пандемия продолжает вносить коррективы в ежедневную жизнь простых граждан и целых государств. Профессионалы высочайшего уровня ищут способы борьбы с этим врагом и пытаются просчитать наиболее вероятные варианты развития событий.

К примеру, эксперты ВВС пришли к выводу, что происходящее – вовсе не вторая волна пандемии. После относительного затишья, наступившего в большинстве стран в июле-августе в результате введения беспрецедентных ограничительных мер, уже к середине-концу сентября статистика новых случаев коронавирусной инфекции вновь опасно поползла вверх – и вскоре в несколько раз превысила пиковые весенние показатели.

И если первый удар пандемии приняли на себя преимущественно мегаполисы, то теперь инфекция пришла в провинцию. Для городов и других населённых пунктов, более отдалённых от крупных транспортных центров, «вторая волна» эпидемии по факту стала первой, считает издание. И это похоже на правду.

В ВОЗ также не говорят о прибытии и неизбежности второй волны. Нужно воспользоваться опытом тех, кто смог взять пандемию под контроль, и последовательно и тщательно выявлять и изолировать людей, находившихся в контакте с больными COVID-19, призвали в организации.

От COVID-19 умерли в США 223 328 человек, в Европе – 269 102, а в Южной Азии, откуда пришёл неизвестный ранее коронавирус, – 140 169. Почему?

Директор отдела ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан отметил, что в подходе азиатских стран к борьбе с пандемией были некоторые различия, но в то же время можно выделить и ряд общих элементов. Например, Южная Корея сделала ставку на массовое тестирование, а в Японии работали с очагами инфекции, но в обеих ситуациях цель была одна – выявлять заразившихся и тех, кто с ними контактировал, и поместить и тех, и других под карантин. Причем не просто изолировать людей, подчеркнул Райан, а поддерживать их: при необходимости помогать с размещением, с продуктами питания, оказывать социальную поддержку.

Он привел простой пример: допустим, на одного больного приходится 10 человек, с которыми он контактировал в последнее время, – это значит, что под карантин попадают 11 человек. Это же несравнимо менее болезненно, чем закрывать целые школы, предприятия и общественные заведения.

Тестирование и мониторинг – вот что необходимо делать сейчас, призвали в ВОЗ. Эксперты признают, что пандемия – это надолго, но никогда не поздно повернуть ее вспять. Сегодня мы лучше вооружены, гораздо больше знаем о вирусе, усовершенствовали методы лечения инфекции. И сегодня мы можем, просто обязаны, воспользоваться собственным опытом и опытом других стран.

Айгуль Биданова