Жизнь как танец…

Для Екатерины Сорокиной из Алтая танцевать – значит жить.

Застать дома такую активистку, как наша героиня, – непросто. Интервью пришлось писать на основе звонков и переписки в WhatsApp, так как Екатерина участвовала в сплаве по горной реке. Танцами Катя увлекается с детства – и народными, и спортивными бальными. Для неё это не просто хобби, а образ жизни. Ведь только в танце можно выразить все свои чувства и по-настоящему стать свободной. Она с удовольствием преподавала народные танцы, пока пандемия коронавируса не внесла свои коррективы.

Но Екатерина не стала отчаиваться и скучать, а начала заниматься вокалом, а также планирует осенью пойти учиться игре на гитаре. Не зря говорят – талантливый человек талантлив во всём!

Ещё она сочиняет стихи, рисует и рукодельничает. К примеру, дома на стене нарисован леопард и есть декор из дерева, сделанный собственными руками.

Все детские творческие увлечения получили «огранку» в Зыряновском проф-техникуме № 10, где Екатерина училась на парикмахера, и в ВГК им. К. Нургалиева, где наша героиня получила специальность дизайнера.

Довелось моей собеседнице поработать в школах г. Алтая в качестве учителя изобразительного искусства, английского языка и педагога-организатора и даже стать индивидуальным предпринимателем по пошиву одежды.

– При этом у меня красный диплом КАСУ по специальности «Психология», – улыбается моя героиня. – Я постоянно развиваюсь профессионально. Например, сейчас прохожу обучение по авторскому методу психолога Зины Шамоян. В перспективе – проведение онлайн диагностики и психологических консультаций по интернету. А ещё я изучаю иностранные языки в магистратуре ВКГУ им. С. Аманжолова. Считаю, чем больше языков знает человек, тем он богаче и больше культур ему открывается.

Но самым большим достижением Екатерина считает свою крепкую и дружную семью, опорой которой является супруг Дмитрий. Он всегда поддерживает её во всех начинаниях.

– Горжусь своей дочерью-отличницей Кариной, которая в этом году получила медаль и была отмечена в большой международной энциклопедии «Лучшие в образовании. Казахстан», – говорит Екатерина Сорокина. – Ей 14 лет, и она также занимается вокалом, танцами и играет на фортепиано. Больше всего ей нравится участвовать в мероприятиях Дома дружбы. Младшая дочь, четырёхлетняя София, ходит в детский сад.

Екатерина признается, что её девиз по жизни звучит просто – «Всё, что ни делается, всё к лучшему». Любые ошибки и неудачи – это просто жизненные уроки.

– Если чего-то боишься, то именно это и надо сделать, – уверена моя собеседница. – И чем чаще человек идёт навстречу своим страхам, тем меньше остается их в его жизни. Только так, преодолевая себя, выходя из зоны комфорта, можно почувствовать себя наполненным и сильным, поднять уровень самооценки и уверенности в себе, достичь по-настоящему чего-то значимого. А лучше всего этому учат танцы!

Ева Ким