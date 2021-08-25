Ты – дар богов, божественная гроздь

Отрада осени златой – так поэты воспевают божественный дар, данный человечеству в незапамятные времена, – виноград. Сладость лозы и, главным образом, искристого вина по достоинству оценили ещё в Древнем Египте. Древние фараоны любили полакомиться сочными ягодами, а свои обильные трапезы вспрыскивать рубиновыми и золотистыми винами самых лучших сортов. Даже виноградные косточки не пропадали даром: из них египтяне умели изготавливать богатое полезными веществами масло.

С тех пор прошло немало тысячелетий. Виноград научились выращивать даже в условиях Крайнего Севера, а уж в Сибири селекционеры вывели специальные морозостойкие сорта, по своим свойствам не уступающие южным собратьям.

ЗОНА РИСКОВАННОГО ВИНОГРАДАРСТВА

Восточный Казахстан известен зимами с затяжными морозами и невыносимой летней жарой. Неудивительно, что крестьяне возделывание земли здесь издавна считают рискованным и полным неожиданных сюрпризов, причём далеко не приятных. Из-за засухи или заморозков любой сад-огород рискует превратиться в пустыню. И потому каждый земледелец в Восточном Казахстане чуть ли не круглосуточно на посту: не дай Бог, заморозки, буря, гроза, град или жара палящая.

Что уж говорить о винограднике? Божественная гроздь – любимица солнца и большая любительница тепла. Суровые зимы Восточного Казахстана для неё опасны и вредны. Однако находятся отважные любители, которые умудряются на своих дачах и даже на крошечных приусадебных участках выращивать десятки различных сортов винограда, получая богатый урожай сочных и сладких ягод.

СУДЬБОНОСНАЯ ВСТРЕЧА

Сегодня мы расскажем о виноградаре из Семея Степане Исакове. Вот уже 17 лет он работает в ГКП «Теплокоммунэнерго» слесарем КИП, но техническая специальность не помешала ему полюбить землю и научиться работать на ней. Эту любовь ему с раннего детства привила мама, Мария Исакова. Она тоже всю жизнь проработала в теплоснабжающей организации, ну а в свободное от работы время научилась выращивать на своём огороде помидоры. Её спелыми томатами лакомятся многие: заказы на сладкие, мясистые и сочные плоды сыплются со всех сторон.

А вот Степан увлёкся виноградарством. В 2015 году он побывал в одном удивительном доме – у Ивана Филипповича, который оказался страстным любителем виноградарства. Небольшой приусадебный участок за много лет он превратил в роскошный виноградник, где росли разнообразные сорта винограда: зелёные, чёрные, белые, винные, сладкие, столовые и ещё Бог знает какие! Красивые арки, обвитые виноградной лозой, и огромные кисти поспевающего винограда не оставили Степана равнодушным. Он буквально «заболел» идеей вырастить собственный виноградник.

И Иван Филиппович поддержал начинание молодого человека. Именно он поделился с новичком тремя десятками черенков самых успешных и урожайных сортов винограда, хорошо зарекомендовавших себя в суровом климате Семейского Прииртышья. Он же научил, как правильно их проращивать, чтобы черенки дали сильные здоровые корни и первые листочки.

ХЛОПОТНОЕ ДЕЛО

– Проращивание черенков – дело непростое и весьма хлопотное. Ведь процесс начинается ещё в конце января, в крайнем случае, начале февраля. И всё это время необходимо тщательно следить за ним. Это требует определённых знаний, опыта и наличие специального оборудования. Впрочем, его можно сделать самому из подручных материалов, – делится опытом Степан Исаков.

Свои слова виноградарь подтверждает делом. Он придумал и собственноручно собрал нечто напоминающее инкубатор для проращивания черенков винограда – кильчеватор. В этом аппарате черенки находятся практически в идеальных условиях, температура воздуха всегда на отметке +24°С. Кроме того, необходимо использовать специальные препараты, стимулирующие у растений корнеобразование.

Когда корешки прорастут и достаточно окрепнут, саженцы можно высаживать в закрытый грунт. Степан Исаков использует обычные обрезанные пластиковые бутылки. Это дёшево и вполне эффективно. Земля для рассадника молодого винограда используется особая. Специально для этих целей виноградарь осенью выезжает в сосновый бор, где набирает два десятка мешков хорошей плодородной, насыщенной песком и полезными микроэлементами земли. Она представляет собой идеальную среду для обитания молодых саженцев винограда.

Поскольку Степан Исаков сразу начал выращивать виноград в достаточно больших масштабах – 30 сортов – для виноградных «яслей» потребовались большие площади и условия для успешного произрастания до высадки в открытый грунт после наступления устойчивых тёплых дней в конце мая.

Небольшая квартира, в которой живёт наш герой вместе с супругой и двумя детьми, под эти цели совершенно не подходит. Так же как и дом в посёлке Холодный ключ, где Степан планировал разбить свой первый виноградник.

Однако место под рассадник-мастерскую он нашёл. Причём совсем близко – в подвале своего дома. В небольшой многоэтажке соседи друг друга хорошо знают. Степану не составило большого труда получить их разрешение на использование пустующего подвала под питомник. Ремонт в нём сделал сам. В Китае заказал систему освещения для выращивания растений. Наладил оборудование, поставил столы – и дело пошло. В тёплом подвале, да ещё в условиях кильчеватора и достаточного освещения саженцы прекрасно себя чувствуют, и у виноградаря всегда есть посадочный материал. Причём не только для своего виноградника, но и для друзей-знакомых и всех, кто желает выращивать собственный виноград.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОСТЬ И СМЕКАЛКА

– В условиях резко континентального климата каждый виноградарь должен быть готов к неприятным «сюрпризам». Часто приходится всё начинать сначала. Вот и у меня в первый же год случилась неудача. Весной я высадил молодые саженцы, а в первую же зиму они полностью вымерзли. Оказывается, не учёл, что на окраине Семея, в посёлке Холодный ключ, всегда дуют пронизывающие ветра. Вот они-то весь снег и размели, виноград вымерз практически подчистую, – посетовал Степан Исаков.

Вот так, путём проб и ошибок, виноградарь выработал собственную систему сохранения виноградной лозы в условиях суровой зимы. Для этого Степан использует опилки. Специально поздней осенью, перед самым снегом и морозами, завозит на участок целую машину.

– Вначале лозу прикапываю землёй, потом укрываю полиэтиленом, засыпаю слоем опилок и снова укрывным материалом, чтобы их не раздувало ветром. Края прикапываю землёй и поливаю водой, чтобы приморозило. Вот тогда лоза надёжно укрыта и хорошо зимует до самой весны, – раскрыл свои секреты Степан Васильевич.

С МИРУ ПО НИТКЕ

Чтобы разнообразить свой виноградник новыми интересными сортами, наш герой не устаёт переписываться с опытными виноградарями со всего бывшего СНГ и общаться с ними на специализированных форумах. Также заказывает саженцы новых сортов в различных интернет-магазинах. Именно так он приобрёл рассаду разных сортов из Южного Казахстана, Краснодара и Крыма. По его словам, поставщики ни разу его не подвели, весь посадочный материал был отличного качества, хорошо перенёс дорогу и принялся.

– Я очень хотел поехать в Крым, закупить там побольше черенков, походить по крымским виноградникам, перенять вековой опыт. Но затянувшийся карантин путает все карты. Приходится пока развиваться только при помощи просмотров видеоуроков в интернете и общения на форумах и в социальных сетях, – поделился Степан Исаков.

ДОМАШНИЙ ВИНОДЕЛ

Впрочем, ещё до карантина, в 2017 году, молодому виноградарю и начинающему домашнему виноделу удалось поучаствовать в форуме домашних виноделов и даже представить на конкурс собственное домашнее вино. Это случилось в Барнауле, где на базе Алтайского государственного аграрного университета практически ежегодно проходят конкурсы и форумы домашних виноделов Алтайского края и Сибири.

Как рассказывает семейчанин, на этом конкурсе собираются маститые, многоопытные виноградари со всех уголков Алтайского края. Каждый из них собирает за сезон по 600–700 кг винограда, а то и больше, и делает из него превосходные домашние вина.

Степан Исаков тоже привёз собственный образец. Да только не учёл, что в тот год к конкурсу допускались сухие столовые вина, а у семейского винодела при процессе приготовления рубинового напитка использовались в основном сладкие южные сорта. Так что его домашнее вино пошло вне конкурса, но принято коллегами было вполне благосклонно.

Надо сказать, что для производства домашнего вина семейчанин тоже обзавёлся специальным оборудованием. Ему повезло, один из коллег по работе отдал виноделу пресс для выдавливания виноградного сока, сделанный ещё его дедом. Такие прессы – на вес золота, сегодня их днём с огнём не найдёшь.

Кстати, для производства домашнего вина Степан Исаков использует не только собственный урожай, но и виноград, выращенный в Алматинской области или в Южном Казахстане. Специально заказывает там спелые гроздья, которые доставляются в Семей железнодорожным транспортом. Но такой способ доставки оставляет желать лучшего – нежные ягоды беспощадно давятся в тесных коробках, с которыми не слишком-то аккуратно обращаются.

НАДЕЖДЫ НА БУДУЩЕЕ

На сегодняшний день виноградник Степана Исакова насчитывает свыше 40 сортов. Самый большой урожай, собранный им, пока скромный – не более 70 килограммов. Но ведь это только начало. Виноградная лоза, из года в год наливаясь силой и зрелостью, при умелом уходе и заботе хозяина одаривает его всё более богатыми урожаями божественной грозди.

Поэтому, пройдя первый непростой этап становления, Степан Исаков сегодня полон надежд на будущее. Он уверен, что буквально через два-три года будет с гордостью собирать вкуснейший виноград в таких количествах, что из него можно будет делать столько домашнего вина, чтобы угостить им не одну сотню любителей дивного напитка, ниспосланного людям древними богами.

Софья Соболевская

Фото автора

Семей