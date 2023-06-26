Парле ву франсе?

Заговорить на французском языке без зубрёжки сложных грамматических правил и лексических норм? Это возможно. Достаточно просто прийти во Французский читальный зал библиотеки им. А. С. Пушкина.

Именно здесь расположен клуб «Французский – легко!», где все желающие могут познакомиться с культурой, литературой, и, конечно же, языком страны круассанов и Эйфелевой башни. История создания Французского клуба берёт своё начало в 2003 году, когда Посольство Франции в Казахстане передало в фонд библиотеки им. А. С. Пушкина учебную и художественную литературу, словари, справочники, журналы.

Коллекция регулярно пополняется и объединяет людей, увлечённых французским языком. А 10 лет назад был создан вышеупомянутый клуб, где помогают выучить этот мелодичный язык.

– Посетители у нас разные – от школьников до людей старшего возраста, – рассказывает координатор клуба «Французский – легко!» Маргарита Пашова. – Чем обусловлен их интерес? Кто-то хочет в дальнейшем учиться во Франции, кто-то путешествовать, кто-то связать будущую профессию с французским языком, некоторые изучали французский в школе и сейчас желают освежить свои знания или просто очарованы этим красивым языком и учат его для души.

По словам координатора, французский язык не сложнее английского, а в каких-то моментах даже проще. Главное – это правильная мотивация, и многие, начав процесс изучения, уже не хотят останавливаться. Секрет ещё и в том, что в клубе учат французский легко и с удовольствием: поют песни, играют в игры, смотрят фильмы.

– «Французский – легко!» – клуб для тех, кто не любит теоретические правила и скучные грамматические упражнения, – отмечает Маргарита Пашова. – Записаться на курсы можно в библиотеке или по телефону 261-333. Занятия проходят с сентября по май.

Дарья Штейн