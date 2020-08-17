Когда зацветает папайя

Ананасы, папайи, бананы и другие экзотические растения больше десяти лет выращивает садовод-любитель Людмила Земляная. Новый тренд – миртовые растения, которые на 80 процентов очищают воздух от болезнетворных бактерий.

«Рудный Алтай» не раз писал о роскошном богатстве Людмилы Земляной из села Украинка: о её знаменитых теплицах, в которых растёт буквально всё – от граната до ананаса. На сей раз мы расскажем, как этому уникальному хозяйству удаётся развиваться в условиях карантина.

На сегодняшний день в райском саду насчитывается более 1000 видов растений – различных цветов, фруктов, деревьев, кустарников.

Тепличный комплекс «Жер-Су», названный в честь тенгрианской богини плодородия, за десять с лишним лет стал известен как в регионе, так и далеко за его пределами.

– Первое, что мы решили предпринять в постоянно меняющихся условиях, связанных с ограничительными и карантинными мерами, – это делать самостоятельно черенкование, – признаётся Людмила Земляная. – Последние события показали, что у нас, в общем-то, не всё нормально с поставками растений из-за рубежа, в частности саженцев из России, поэтому мы решили больше рассчитывать на собственные силы. Сделали череночники, насыпали туда землю, песок и необходимую подкормку. У нас уже большой выбор уличных растений, потому что домашние мы черенкуем давно. Это даёт хороший результат.

По словам нашей собеседницы, в тепличном комплексе разводят всё, что необходимо для озеленения школ, городских парков, территорий предприятий и частных домов, причём по любой цене. Отбоя от покупателей нет круглый год, особенно весной и осенью.

– Я хочу сделать акцент на уличные растения, по уходу они такие же, как и экзотические, а тепла столько не требуют, – говорит Людмила Земляная. – По большому счёту, их надо просто накрыть, и они прекрасно растут. Например, пузыреплодники – красота! Или декоративные барбарисы, бузина. Из ягодных кустарников мы разводим ежевику, малину, красную и чёрную смородину, крыжовник, несколько видов винограда. Всё то, на что пришлось переориентироваться. Мало того, мы высадили полгектара овощей, что тоже стало хорошим подспорьем в деле. Площадь всего хозяйства – один гектар земли. Это немного. У нас есть постоянные покупатели рассады. Летом мы овощами обеспечены, делаем заготовки на зиму, излишки реализуем. При этом цены не меняем, ведь сейчас кризис. Людям непросто.

В этом сезоне Людмила соединила приятное с полезным, сделав ставку на растения с целебными свойствами, что весьма ценно в период гриппа и ОРВИ.

– Например, если можно так выразиться, очередной тренд – миртовые растения, которые очень полезны для дома, квартиры, потому что не только украшают интерьер, но и очищают воздух, выделяют ценнейшие эфирные масла, – отмечает Л. Земляная. – Миртовые идеально держать дома, чтобы там погибали все болезнетворные микробы, даже палочка Коха! Мы разводим несколько видов таких растений-лекарей, что очень актуально в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Все эти растения хорошо себя зарекомендовали, например, мурайя или японский мирт, который ещё называют деревом японского императора. Это потрясающее растение с ароматными цветами. Его листья и ягоды можно заваривать в чай для профилактики недугов.

Поговорили мы о дереве Будды, фикусах, бананах, ананасах, гранатах, кактусах, дереве гинкго билоба, пережившем динозавров… Что примечательно, каждое растение обладает уникальными свойствами и готово сослужить человеку добрую службу.

А уж какие с ними связаны интересные легенды! Взять хотя бы флёрдоранж – цветок апельсина, который был обязательной принадлежностью свадебного убора или букета невесты, потому что белоснежные цветы померанцевого дерева символизировали чистоту и непорочность. Первыми в этом качестве флёрдоранж начали использовать сарацины.

Наша героиня считает, что нельзя забывать о своём увлечении – коллекционировании редких растений, которым она занимается уже много лет.

– Для меня это азарт, удовольствие – получить новый сорт, найти что-то необычное на выставках или в интернете, вырастить у себя в теплице, – смеётся Людмила. – В такой раж вхожу, что мои единомышленники тоже с радостью подхватывают новую идею! Мы никогда не стоим на месте.

Так, из новинок у Людмилы – папайя. Трудно поверить, но это растение она вырастила из косточек, привезённых одной туристкой из Индии!

– Мои единомышленники из города Алтая построили такие же подземные теплицы, как мы, ведь они в пять раз экономичнее обычных, – добавляет Людмила. – Коллеги купили у нас саженцы цитрусовых, уже получили первый урожай папайи. Мы постоянно обмениваемся идеями, новинками, как в клубе интересов.

Ещё появилось несколько видов гусмании. Это очень красивые вечнозеленые растения семейства бромелиевых.

И, конечно, продолжая тему профилактики простуды и гриппа, нельзя не упомянуть о «визитной карточке» теплиц Людмилы Земляной – Киевских лимонах, которые она ежегодно собирает тоннами. Плоды достигают 1,5 килограмма! Признаться честно, подержать такое чудо в руках – уже удовольствие, а уж какие они сочные и ароматные! Однажды чай с таким лимоном мы пили всей редакцией…

– Из прошлогоднего урожая лимонов мы сделали сок – это очень полезный витаминный продукт для поддержания иммунитета, – подчеркнула моя собеседница. – Рекомендую всем выращивать хотя бы обычные лимоны.

Людмила Земляная и предположить не могла, что увлечение растениеводством на пенсии станет источником вдохновения и дохода, семейным бизнесом.

Поначалу, конечно, ей пришлось «перелопатить» массу информации о том, как правильно выращивать растения, пересмотреть уйму видеоуроков и мастер-классов. Параллельно приходили знания о полезных свойствах, ландшафтном дизайне, легендах и мифах.

Она говорит, что нужно не забывать свои детские мечты и всегда верить в успех. Позитивный настрой важен в любом деле. Так, за растениями нужен правильный и своевременный уход, в теплице всегда должны быть оптимальная температура, освещение и полив, но и отдача велика. Растения забирают негативную энергетику, радуют глаз.

– Считаю, что вместо того, чтобы обсуждать плохие новости, лучше заняться полезным делом, – сказала Людмила. – Это не первый кризис в нашей жизни, справимся. Хотя сейчас коронавирус весь мир в страхе держит. А у страха, как известно, глаза велики. Когда человек увлечён чем-то, вкладывает душу, это спасает его от печальных мыслей и невзгод. Мне очень близка восточная философия Махатмы Ганди, Будды, Конфуция, которые утверждали, что нужно быть добрым и открытым, ведь мир принадлежит тому, кто ему рад.

Елена Пашке