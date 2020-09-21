Цветы для души

Жительница Усть-Каменогорска Вера Григорьева уже несколько лет радует своих соседей и прохожих роскошным цветником у дома.

По профессии Вера Григорьева педагог-психолог, но давно работает по своей второй специальности – электромонтёром в АО «ВК РЭК». Её главная отдушина – выращивание цветов. При этом она не только сама наслаждается красотой цветущих растений, но и дарит положительные эмоции окружающим. Благоухающий результат хобби Веры Яновны на всеобщем обозрении – перед жилым домом на улице Севастопольской и служит главным его украшением.

Об увлечении горожанки нам рассказал один из её соседей. Оказалось, женщина облагораживает придомовую территорию цветами по собственному желанию. Всё потому, что она просто влюблена в красоту удивительного мира флоры.

– Моя мама тоже очень любила цветы, разводила их на даче. Вместе мы ездили, поливали и ухаживали за ними. Потом она достигла преклонного возраста, да и я была занята работой, поэтому перестали этим заниматься, – вспоминает Вера Григорьева. – Мне с детства очень нравится работать на земле, выращивать разные растения, и вот уже несколько лет облагораживаю наш двор. Поначалу в моём распоряжении был небольшой участок, сейчас же – целая территория перед подъездом. Для меня это не работа, а отдых.

Кстати, на улице Севастопольской находится филиал № 5 Централизованной библиотечной системы имени Оралхана Бокея. В нерабочие дни во время карантина Вера Яновна украшала различными садовыми растениями и участок перед зданием библиотеки.

– Наш дом относится к кооперативу «Люкс». Раньше мне приходилось носить воду для полива из квартиры, сейчас задача упростилась – работники КСК провели трубу из подвала, установили кран, – поделилась она.

Её неустанный труд не проходит даром, местные жители восхищаются и гордятся ухоженностью своего двора, а также мастером, создавшим небольшой цветущий рай

прямо у окон их дома. За такую красоту они очень благодарны Вере Григорьевой.

Ания Есмухамет