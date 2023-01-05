Год начинаем на высоте

У нас с коллегами-фотографами из Усть-Каменогорска новогодняя традиция… Нет, мы не ходим в баню 31 декабря, вместо этого первый день нового года начинаем в горах близ областного центра.

Переняли мы эту традицию у своих алматинских коллег из общественного объединения «Фотоөнер» три года назад и первого января 2021 года впервые поднялись на известную гору Казахстан.

Тогда наше небольшое восхождение началось в девять утра, пока большинство горожан ещё мирно спали после новогодней ночи. Подъём на гору, высота которой 283 метра над уровнем моря, занял около 40 минут. Поднимаясь тогда на высоту, я загадала желание много путешествовать, и надо признать, оно сбылось, несмотря на пандемийный год и массу ограничений. За двенадцать месяцев мне удалось совершить поездки не только по родному Восточному Казахстану, но и дважды побывать в Алматы и погостить пару дней в Шымкенте.

Утро первого января 2022 года мы с друзьями также встретили на горе Казахстан, правда, в этот раз наша команда стала больше, да и на горе мы были не одни. Нас опередили любители ранних походов. Спускаясь вниз, мы встретили ещё одних приверженцев ЗОЖ – бабушку девяноста лет с дочкой, которой самой уже шестьдесят лет. Оказалось, они живут недалеко, в посёлке Красина, и частенько поднимаются на гору для здоровья. Вот и первый день нового года не стал для них исключением.

К слову, 2022 год, как и предыдущий, был насыщен поездками и знакомством с большим количеством интересных, творческих людей.

Начало 2023 года для Усть-Каменогорска выдалось тёплым, снежным и ветреным, но для команды фотографов ветер не помеха, да и традиции нарушать не хотелось, поэтому уже в одиннадцать часов мы начали своё мини-восхождение.

В этом году мы решили сменить курс и пошли на гору в районе Аблакетки, высотой примерно 400 метров над уровнем моря. Это восхождение оказалось более сложным, поскольку в отличие от горы Казахстан здесь нет ступеней, снег местами доходил выше колен, а склон горы значительно круче.

Два часа, потраченные на подъём, всё же прошли не зря – с вершины нам открылся невероятный вид на Иртыш, на наш любимый город и даже на гору Казахстан. В этом году наш фотобанк пополнился десятками фотографий Усть-Каменогорска.

И по сложившейся уже традиции я загадала много новых путешествий, а какими они будут, покажет 2023 год.

Аяужан Утеулинова

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