Жизнь без псориаза

Пациенты с псориазом в Казахстане стали получать эффективную генно-инженерную терапию.

В Казахстане официально зарегистрированы 6242 пациента с диагнозом «псориаз». Около 30% из них имеют среднюю и среднетяжёлую формы заболевания, сообщается на информационном ресурсе министерства здравоохранения.

В стране с 2020 года лечение псориаза включено в перечень бесплатного амбулаторного лекарственного обеспечения и финансируется в рамках обязательного медицинского страхования.

Пациенты также бесплатно получают эффективную генно-инженерную биологическую терапию. Она позволяет убрать всю неприятную симптоматику заболевания, очистить кожу от проявлений псориаза, а также предотвратить прогрессирование повреждений суставов и тем самым улучшить качество жизни.

Как отмечают в министерстве здравоохранения, инновационным прорывом в борьбе с псориазом стал способ фотолечения. По инициативе врача-дерматовенеролога Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний МЗ РК Ольги Смирновой лампы и кабины для фотолечения псориаза и витилиго появились в Алматы, Астане, Караганде, Шымкенте, полукабины – в Актау, Алматы, Шымкенте, локальные аппараты установлены в Астане, Атырау, Караганде, Кызылорде, Уральске, Шымкенте. Сегодня уже более 500 казахстанцев воспользовались этим способом лечения.

Псориаз – хроническое воспалительное заболевание кожи, при котором участки тела покрываются бляшками и чешуйками. Болезнь может поражать суставы и даже привести к инвалидности. Высыпания на коже нередко вызывают физический и эмоциональный дискомфорт и негативно сказываются на самооценке и психологическом благополучии пациентов.

Социальная стигматизация в обществе часто создаёт препятствия для пациентов при получении точной диагностики и надлежащего лечения. Это может привести к задержке начала лечения и усилению симптомов заболевания.

Последние мировые научные данные оценивают количество людей, страдающих псориазом, в несколько миллионов.

Накануне Всемирного дня псориаза Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний МЗ РК в партнёрстве с Казахским национальным медицинским университетом им. С. Д. Асфендиярова и ОО «Общество дерматовенерологов, дерматокосметологов и лепрологов» провёл

III образовательную академию мультидисциплинарной дерматовенерологии с участием учёных и медиков из России и Кыргызской Республики.

На дискуссионной площадке обсуждались мировые тренды и исследования в лечении кожных заболеваний, включая псориаз. Самые эффективные методики и лучшие практики казахстанские врачи берут на вооружение.

Андрей Голубев