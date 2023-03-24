Тандем науки и производства

Учёные ВКТУ им. Д. Серикбаева разрабатывают новые научные программы для промышленных и производственных предприятий страны и решения проблем региона.

По инициативе акима области Даниала Ахметова с 2017 по 2019 годы ВКТУ имени Д. Серикбаева совместно с ведущими промышленными предприятиями региона реализовал семь проектов в рамках целевой научно-технической программы, ориентированной для разработки новых видов продукции на ведущих промышленных предприятиях ВКО общей стоимостью 5,4 млрд тенге.

О том, как идёт процесс коммерциализации и какие научные программы разрабатываются на данном этапе, рассказали журналистам в ходе пресс-тура по научно-исследовательским лабораториям и центрам компетенции ВКТУ.

Как отметили представители университета, по каждому из этих семи проектов получены конкретные научные результаты. Благодаря финансированию укреплена материально-техническая база и закуплено высокотехнологичное оборудование. Сотрудники обучились и получили уникальные компетенции. Результаты проектов внедрены в учебный процесс и нашли дальнейшее развитие в докторских исследованиях и грантовых проектах. Исследования по данным проектам продолжаются, расширяются и выходят на уровень коммерциализации.

Инъекции в почву

По словам руководителя центра компетенций Smart engineering Восточно-Казахстанского технического университета им. Д. Серикбаева Багдата Азаматова, в университете идёт к завершению проект для сельского хозяйства. Он был разработан в рамках поручений Президента РК Касым-Жомарта Токаева по обеспечению продовольственной безопасности в стране.

– Глава государства не раз подчёркивал, что приоритетом должно стать наращивание производства продуктов питания, от этого зависит прогресс Казахстана в целом, – процитировал Багдат Азаматов. – Мы, как учёные, должны были принять самое непосредственное участие в решении этих задач. Результатом нашей работы стал проект, который уже получил грантовое финансирование.

Грантополучателем является ВКТУ имени Д. Серикбаева. Сумма гранта 452,9 млн тенге. В проект привлечены два частных партнёра – ТОО «Опытное хозяйство масличных культур» и ТОО «Костанайский агромеханический завод». Грант рассчитан на 18 месяцев и к концу ожидается доход в размере 99,4 млн тенге. Доля казахстанского содержания составляет 100 процентов.

Учёные уверены, сейчас фермерам необходимы установки, позволяющие вносить жидкие удобрения прямо в корневую систему посевов, поскольку это более продуктивный метод, чем открытое опрыскивание. При такой подкормке земли урожайность повышается на 30 процентов при тех же площадях.

Комплекс представляет собой машину с 48 колёсами, на каждом из которых расположено 12 инъекторов. Колеса вращаются, инъекторы входят в почву на глубину 7-8 сантиметров и впрыскивают удобрения.

– Мы провели переговоры с Костанайским заводом, там могут изготавливать рамы, шасси, ёмкости и прочее оборудование, – поделился Багдат Азаматов. – Университет возьмёт на себя выпуск колёс, а сельскохозяйственное предприятие – трейдинговые услуги. Получился консорциум.

Так, по его словам, идею предложили на конкурс Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Проект прошёл три отборочных этапа, в том числе защиту перед представителями международного финансового института и экспертами ведущих национальных компаний. В итоге жюри отметило идею в числе лучших, она получила грантовое финансирование на сумму порядка 400 млн тенге.

Разработки для медицины

В рамках целевой программы на базе ВКТУ создан первый в Казахстане опытно-промышленный участок площадью 720 кв. метров по производству изделий медицинского назначения для травматологии, ортопедии, нейрохирургии и стоматологии. Он оснащён 26 ед. современного производственного оборудования.

Совместно с Медицинским университетом Семея (МУС) ведётся разработка и изготовление расширителя раны и проводника дренажной трубки, а также отечественных имплантатов для лечения сложных переломов шейки и ножки бедренной кости, большеберцовой кости.

Одной из передовых разработок является устройство «Гексапод». Оно предназначено для лечения сложных околосуставных переломов голеностопа. Сущность изобретения заключается в малоинвазивном методе репозиции (сопоставление фрагментов кости после перелома для обеспечения их лучшего сращения) обломков сустава при помощи роботизированного устройства.

– Это своего рода роботизированный аппарат Илизарова, – пояснили разработчики. – Он позволит лечить сложные переломы голеностопа без операции, то есть практически не разрезая мягкие ткани.

На данный момент «Гексапод» выполнен в макете из пластика, напечатанного на 3D-принтере. Пишется программа для сервоприводов. Далее после устранения всех недостатков и написания программ будет изготовлен натурный экспериментальный образец из рентгеннейтральных материалов (углепластик и стекловолокно). Сумма хоздоговора на изготовление устройства «Гексапод» составляет 7 млн тенге.

Ещё одной разработкой для МУС стали пластины для плечевой кости. 24 единицы уже изготовлены и переданы докторанту этого вуза. Сумма хоздоговора составляет 1,2 млн тенге.

Начались работы с Национальным центром нейрохирургии г. Астана. НЦН заинтересовал метод аддитивной печати из титанового порошка элементов позвоночника человека. Получили КТ, МРТ снимки позвоночника, ведётся работа по моделированию сегмента позвонка человека.

Совместно с Научно-исследовательским институтом травматологии и ортопедии (ННЦТО) имени академика Н. Д. Батпенова, в рамках проекта целевого финансирования были отработаны более 20 различных видов имплантатов. При возникновении потребности в этих видах имплантата имеется возможность изготовить их на оборудовании ВКТУ.

На сегодняшний день ННЦТО переданы 35 межтелевых кейджев. Из них 9 кейджев и 6 пластин – для лечения переломов вертлужной впадины тазовой кости уже установлены пациентам. Сейчас идёт стадия клинических испытаний. Разрабатываются технологии изготовления новых видов имплантатов. Сумма хоздоговора за 10 пластин для тазовой кости составляет 606 600 тенге.

Центры для высококлассных специалистов

Не менее интересным и познавательным стало посещение центров компетенций университета.

– Все научно-исследовательские и дипломные работы студентов ориентированы на производство и решение проблем региона, – отметила директор департамента научно-исследовательской деятельности ВКТУ Гульжаз Уазырханова. – Поэтому есть уверенность, что наши выпускники будут востребованы на рынке труда.

Например, в центре компетенций и трансфера технологий в области строительства и строительных материалов проводят контроль качества и испытания строительных материалов и конструкций, сертификационные испытания бетона, асфальта и других строительных материалов и изделий.

По словам представителя центра Сергея Лутая, здесь также осуществляется независимая экспертиза строительных материалов. Они проводят эту обязательную процедуру для заказчиков объектов строительства.

В центре превосходства «VERITAS» были продемонстрированы беспилотные летательные аппараты, ориентированные для расчётов земледелия. Здесь также проводят научные работы и разрабатывают новые технологии для более точных прогнозов геологоразведки.

В университете выполняются поручения Главы государства по подготовке высококлассных специалистов в IT- сфере. Напомним, в своём Послании Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на важность цифровизации в Казахстане, отметив, что экспорт услуг и товаров цифровой отрасли к 2025 году должен достичь, как минимум, 500 млн долларов. Он подчеркнул, что нужно подготовить не менее 100 тысяч IT-специалистов.

Как рассказала начальник управления по академической деятельности ВКТУ Асия Машекенова, в университете проводится большая работа в этом направлении. В частности, с текущего года стартовал принцип подготовки IT-специалистов по бакалавриату с трехгодичным обучением.

Ерик Абитов

Фото пресс-службы ВКТУ им. Д. Серикбаева