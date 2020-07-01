Робот с авторским дизайном

Знали ли вы, что из алюминиевых гардин и бампера автомобиля можно собрать универсального робота?

Выпускник Усть-Каменогорского высшего политехнического колледжа Вадим Шагалов изобрел универсального робота для обследования газоходов на промышленных предприятиях

города.

Под воздействием химических и термических реакций возникает эрозия дымовых труб, это приводит к их разрушению. Возникла необходимость разработать устройство, которое смогло бы обследовать газоходы и вовремя сообщать о неполадках.

– Дипломный проект заказало ТОО «ВостокТехноСервис», – рассказала заместитель директора по информационным технологиям Усть-Каменогорского высшего политехнического колледжа, руководитель дипломного проекта Юлия Новак. – Первоначально предполагалась другая модель робота, но в процессе сборки возникла проблема – аккумуляторы не помещались в корпус конструкции, которая у нас была.

Тогда Вадим Шагалов решил изобрести собственную модель робота. Для этого ему понадобились алюминиевые гардины и бампер автомобиля марки «Мерседес», а также болгарка, сверло и паяльник… Из подручных материалов за три месяца выпускник смоделировал и запрограммировал универсальное автоматизированное устройство, предназначенное для дефектовки газоходов.

– Управление роботом осуществляется дистанционно с ноутбука или телефона, главное, чтобы был доступ к Wi-Fi, – пояснил Вадим Шагалов. – Он компактный, что позволит исследовать труднодоступные места изнутри, снабжен инфракрасными датчиками для съемки в темноте, а также камерой заднего вида. Мощность аккумуляторов позволяет ему работать в автономном режиме несколько часов.

Так, с помощью лидара (своеобразного сканера) строится двумерная модель помещения, в котором находится робот, происходит фото- и видеосъемка для составления плана реставрации. На основании полученных данных специалисты смогут сделать вывод, где засорился газоход и как его прочищать. Это значительно ускорит процесс демонтажа и ремонта поврежденных частей, а также сократит издержки предприятий.

По словам изобретателя, после незначительных доработок и «тест-драйва» универсального робота можно внедрять в производство.

Татьяна Кравченко