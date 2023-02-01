Витаминное ноу-хау по-студенчески

Восточноказахстанские студенты разработали технологию производства продуктов с повышенным содержанием витаминов.

Проект по использованию растительного сырья на основе пшеницы, овса, чечевицы, гречихи для обогащения отечественной пищевой продукции успел заинтересовать не только преподавателей будущих учёных.

Учащиеся Восточно-Казахстанского университета имени Сарсена Аманжолова презентовали инновационный проект модернизации отечественной пищевой промышленности. Студентки третьего курса образовательной программы «Биология» Диляра Мейрхатова и Аружан Амирова предложили использовать выращиваемые в регионе культуры для извлечения витаминов.

– Идея проекта заключается в усовершенствовании технологии пищевого производства, – сообщили в пресс-службе Amanzholov University. – В частности, девушки рассматривают возможность замещения импортных продуктов питания отечественными аналогами. Обогащённая витаминами продукция на основе растительного сырья, по мнению студенток, может составить достойную конкуренцию заграничным продуктам, поскольку базой для такого производства послужат урожаи местных крестьянских хозяйств.

Научная разработка студенток подразумевает получение витаминной продукции из пшеницы, овса, чечевицы, гречихи. Перечисленные растения богаты эфирными маслами и микроэлементами, такими как аскорбиновая кислота, магний, кремний, марганец, германий, алюминий, фосфор, натрий, калий, которые необходимы нашему организму.

– Мы планировали ввести на рынок обогащённые продукты из растительного сырья, которые оказывают профилактическое и лечебное действия на организм человека, – рассказывает Аружан Амирова. – Отжимая и измельчая свежие ростки таких злаков, как гречиха, пшеница, чечевица, рожь, овёс, можно усилить обменные процессы и активизировать естественный процесс очищения. Например, только лук-порей содержит пищевые растительные экстракты и большее количество белка, витамина С, органических кислот и жирорастворимых компонентов по сравнению с фруктовыми культурами. Кроме того, мы заметили, что в нём много биологически активных веществ. Их дефицит снижает иммунитет и способность организма к борьбе с неблагоприятными факторами окружающей среды. А это прямой риск возникновения заболеваний.

По словам авторов проекта, в Казахстане такая работа пока не ведётся. Продукты, улучшающие здоровье человека, импортируют из-за рубежа, что влияет на их стоимость.

– Уверена, если найдутся сторонники, то наши витаминизированные продукты будут привлекать своей доступностью, – считает Диляра Мейрхатова. – Всем процессом мы можем заниматься сами. Важным преимуществом такой продукции является возможность использования в пищевой промышленности, фармацевтике, косметологии в виде экстракта либо измельчённой и замороженной форме. Так витамины и элементы дольше сохраняются, не теряя своих полезных свойств. Готовый продукт можно добавлять в пищу и принимать для полного детокса организма.

Отметим, что экспериментальная работа студентов уже на начальном этапе представляет большой интерес. На внутриуниверситетском конкурсе стартап-проектов разработку витаминизированных продуктов питания признали лучшей.

К слову, будущие молодые учёные намерены развивать и преобразовывать направление своих исследований. После окончания бакалавриата девушки планируют заниматься научной работой в области генной инженерии.

Лилия Дроздова