Новый раунд борьбы с онкологией 

Уникальную методику лечения злокачественных новообразований начали применять врачи ВКО Многопрофильного центра онкологии и хирургии.

Применение современных методов лечения пациентов с новообразованиями в печени, лёгких, почках и щитовидной железе стало возможным благодаря приобретению онкоцентром новейшей системы радиочастотной абляции (РЧА) взамен устаревшей модели.

Высокоточная технология традиционно используется для лечения аритмии сердца, однако в последнее время применимость РЧА расширяется и на некоторые виды злокачественных опухолей.

Суть методики заключается в воздействии токами высокой частоты, способными прижигать опухолевую ткань. Токи электромагнитного излучения нагревают клетки опухоли, и происходит их абляция – разрушение. Постепенно мёртвые клетки сжимаются, и на их месте образуется рубец. Все эти медицинские манипуляции занимают не более четверти часа.

– Во всём мире методика, при которой опухоль разрушается электрическим током, уже показала свою высокую эффективность. Многие казахстанские онкологи применяют РЧА, однако система, приобретенная онкоцентром, – новейшая и единственная в Казахстане. У неё самые тонкие иглы, что позволяет более точно отсекать поражённые клетки любого органа, – поясняет директор онкоцентра Гульмира Сагидуллина.

Современные технологии медицинской визуализации позволяют получить объёмные и максимально детальные изображения оперируемых областей, а система навигации – свести к минимуму риск повреждения здоровых тканей и структур.

Как отмечают медики, новейшая технология радиочастотной абляции имеет ряд неоспоримых преимуществ. Прежде всего, снижается риск осложнений; уменьшается лучевое воздействие на организм пациента, что неизбежно при проведении традиционной компьютерной томографии; устраняется необходимость повторного хирургического вмешательства; отпадает необходимость в продолжительной реабилитации, что существенно улучшает качество жизни пациента.

В медучреждении в онлайн-режиме состоялся мастер-класс по применению инновационных подходов радиочастотной абляции в лечении опухолей.

Лектор компании-производителя Terumo из Бельгии по видеосвязи продемонстрировал работу системы РЧА. Врачи онкоцентра получили возможность детально ознакомиться с пошаговым применением новейшего оборудования в онкохирургии. Практические навыки использования аппарата восточноказахстанские медики оттачивали на печени животного.

После этого врачи смогли задать интересующие вопросы, уточнить все детали и нюансы.

И наконец настал самый важный день для хирургов онкоцентра – впервые оборудование использовано для помощи пациентам. Все этапы применения системы РЧА проходили при непосредственном координировании представителя компании Terumo, который находился в Бельгии, по видеосвязи.

Хирург-онколог Рауан Сейтбаев вместе с коллегами успешно провёл несколько уникальных операций. Вся команда и медицинский персонал клиники сработал слаженно и оперативно.

– К счастью, во время операций не возникло никаких осложнений и всё прошло благополучно, – сообщили хирурги. – В настоящее время пациенты чувствуют себя удовлетворительно и в ближайшее время готовятся к выписке.

Бахыт Сарсембаева

Пресс-служба Многопрофильного центра онкологии и хирургии