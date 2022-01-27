Животноводство со знаком плюс

В Жарминском районе отмечается рост поголовья скота.

Животноводство является важной отраслью, влияющей на финансовое благополучие сельхозпредприятий района и развитие региональной экономики.

Племенной скот в настоящее время разводят в 47 хозяйствах района, из них в 23 занимаются разведением крупного рогатого скота, в 19 – овец и коз, в пяти разводят лошадей.

Примечательно, что общее поголовье скота с каждым годом увеличивается. Об этом красноречиво свидетельствуют статистические данные, предоставленные акиматом Жарминского района.

Так, в хозяйствах района насчитывается 90 585 голов крупного рогатого скота, рост по сравнению с прошлым годом составил 104,7 процента, овец и коз – 198 487 голов (104,3 процента), лошадей – 39 794 (114,7 процента).

За год жарминскими фермерскими хозяйствами произведено свыше 15 тысяч тонн мяса, около 54 тысяч тонн молока, порядка пяти тысяч штук яиц.

– В развитии животноводства весомую поддержку оказывает государство в виде всевозможных субсидий, действующих программ по развитию животноводства, – отмечают специалисты местного акимата. – Господдержка позволяет фермерам района, многие из которых до недавних пор занимались только полеводством, осваивать новое и перспективное направление сельскохозяйственного производства.

В рамках развития мясного животноводства работа проводится по двум основным направлениям. Это создание новых, расширение действующих мясных и молочно-товарных ферм и создание сети откормочных площадок.

Благодаря реализации отраслевых государственных программ в сельхозформированиях района маточное поголовье овец увеличилось на 37 тысяч голов, КРС – на 16 236, племенное стадо быков – на 295, баранов – на 920 голов.

В рамках программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» через АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» профинансировано 35 проектов на общую сумму – 138 808 тыс. тенге, шесть проектов на сумму в 27 660 тыс. тенге – через АО «Аграрная кредитная корпорация».

– Кроме того, в Карту поддержки предпринимательства области включён проект по созданию крупного агрохолдинга на базе крестьянского хозяйства» «Өрлеу». Его стоимость составляет 5,6 млрд тенге. Проектом предусмотрено строительство молочно-товарной фермы на 400 голов, откормочной площадки на полторы тысячи голов крупного и три тысячи голов мелкого рогатого скота. Реализация проекта запланирована на 2025 год. В селе Кызылагаш сельскохозяйственным производственным кооперативом «Кызылагаш-2019» ведётся работа по запуску откормочной площадки на 600 голов, – сообщили в районном акимате.

Зимовка скота – это всегда ответственный период, серьёзная проверка для животноводов. В хозяйствах района кормов в достатке. Для сытной зимовки животных было заготовлено 283 тыс. тонн грубых кормов (в 2020 году – 260 тыс. тонн).

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников

Жарминский район