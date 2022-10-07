Железо превращается…

Грубый металл и изящные орхидеи. Что может быть общего между ними? Но Ислам Джабраилов не раз доказал, что даже суровое железо, как по волшебству, способно перевоплотиться в невероятные вещи. Почти 20 лет мастер из областного центра изготавливает потрясающие работы из, казалось бы, совершенно неэстетичного материала.

Кузнецом не рождаются?

Ислам Джабраилов уже 18 лет занимается художественной ковкой. И ни разу не пожалел о выборе профессии.

– Я родом из Алматы, в Усть-Каменогорске живу последние десять лет, – рассказывает Ислам. – Перепробовал несколько специальностей в своё время. Занимался деревообработкой, мебель изготавливал, выучился на электрика. Позже заинтересовался ландшафтным дизайном, получил патент на озеленение. Долго работал в этой сфере. А потом в какой-то момент увлёкся ковкой, попробовал, и с того времени работаю в кузне.

Азы кузнечного дела мастер осваивал самостоятельно.

– Учился по книжкам, потом в интернете стал что-то подсматривать. Но больше сам придумывал, – вспоминает он. – Мне было интересно создавать нечто своё, по собственному вкусу. И до сих пор так. Да, я делаю вещи по эскизам, с которыми ко мне обращаются. Но всегда хочется привнести в работу какую-то особенность.

Одной из первых вещей, выкованных начинающим мастером кузнечного дела, стал рыцарский меч.

– В Алматы есть клуб ролевиков, которые организовывают игры, постановки в стиле средневековья. И в подобных клубах к антуражу подходят довольно серьёзно, – продолжает Ислам. – Костюмы, снаряжение, тому подобное – всё должно быть максимально приближено к эпохе, которую изображают участники. И как-то раз ребятам понадобился клинок для выставки в стиле Конана-варвара. Причём, он должен был соответствовать определённым параметрам: длина 110 сантиметров и вес около трёх килограммов, кажется. И вот когда меч уже был готов, выяснилось, что он легче, чем требуется. А железо уже не могли добавлять. Пришлось пойти на хитрость и крепить к нему медные пластины-украшения, чтобы меч стал тяжелее.

Порой, по словам кузнеца, приступая к работе, он и сам не знает, что из этого выйдет.

– В процессе появляются идеи, азарт, – с энтузиазмом объясняет мастер. – Люблю, когда я свободен в фантазии. Соединяю железо, дерево, камень, тут же бетон. И на выходе получается что-то необыкновенное. Например, недавно мне пришло в голову сделать кувшин под вино. Я взял стеклянную бутылку и… обернул её железом. Потом нанёс узоры, добавил объёмные плоды, растения. Эксперимент удался.

Примечательно, что материалом для работы кузнеца могут стать совершенно неожиданные вещи.

– Бывает так, что я приношу куски металла прямо с улицы, – смеётся Ислам. – Закупать материал тоже приходится. Но ещё один способ добыть сырье – это… мусор. Я вообще очень негативно отношусь, когда на свалку идёт масса того, что можно переработать. Поэтому в ход идёт практически всё, что попадается под руку. Например, металлические ёмкости из-под машинного масла. Их я использую, когда кую розы. А из 200-литровых бочек получились отличные кресла.

В своём цеху Ислам работает с холодной и горячей ковкой.

– Всё зависит от того, что необходимо изготовить, и от состава металла, конечно, – поясняет кузнец. – Железо железу рознь. Это могут быть различные сплавы. Где-то требуется нагреть металл, если он достаточно мощный, где-то можно действовать с холодным железом. Но мне больше нравится работать с огнём.

В арсенале кузнеца всевозможные станки, молоты, пилы, ножницы по металлу.

– Оборудование можно обновлять до бесконечности, – говорит Ислам. – Станки упрощают работу, но мне ближе ручной труд. Для меня это не ремесло, а творчество. Я именно так к своему делу и отношусь. И да, мне необходимо настроение, вдохновение, если хотите, для того, чтобы работать. Нет настроя – нет результата: всё из рук валится.

Чувство прекрасного

За годы работы Ислам даже приблизительно не может припомнить, сколько ему пришлось выковать разных изделий.

– Одно могу сказать точно: больше люблю декоративные вещи, нежели полезные, – отмечает кузнец. – Я изготавливаю ворота, заборы, лестницы, да мало ли что ещё. Но предпочитаю всё же мастерить предметы интерьера, сувенирные изделия. Просто красивые штуки. Причём, это почти всегда масштабные вещи. Я не ювелир и работа с маленькими изделиями не для меня – терпения просто не хватит. Мне проще кувалдой помахать, чем что-то миниатюрное обрабатывать.

Мангалы в виде паровоза, журнальные столики из букетов цветов, витые поленницы и подставки под аквариум, причудливые люстры, романтичные настенные панно, полочки – художественному воображению и безупречному дизайнерскому вкусу автора остаётся только позавидовать.

– Фонтан даже делал из камня, – добавляет Ислам. – На первый взгляд может показаться, что такие изделия кроме эстетики ничего не несут. Но опять же, я уверен, эти вещи не лишены практичности. Ко мне часто обращается девушка, у которой домик на побережье Бухтарминского водохранилища. Я ей буквально всё помещение обустроил. Получился дом в стиле лофт – дерево и металл. Мебель, вешалки, люстры, декоративные инсталляции. Она в таком восторге была. Приятно, когда такие эмоции у заказчиков. Или вот пример: однажды в доме моих друзей на стене образовалась трещина. Так мы её успешно закрыли кованой лозой. Изделия из металла почти вечные, если за ними правильно ухаживать и беречь от ржавчины.

К слову, навыки электрика весьма успешно вписались в работу кузнеца. Например, когда витая виноградная лоза пролегла вдоль стены и закрыла собой так некстати появившуюся трещину, рассеянный свет диодов очень красиво завершил композицию.

– Чтобы изготовить виноградные кусты, использую металлический прут, – объясняет Ислам. – Из него же делал новогодние фигуры: Деда Мороза, оленя, медведя. Скручивал силуэт сказочного персонажа или животного и потом добавлял светящиеся ленты. Очень ярко, эффектно смотрелось на участке.

Каждую работу Ислама смело можно назвать произведением искусства. При этом удивляет внимание мастера к деталям. Вещи выполнены с невероятной точностью, даже филигранностью. А брутальные железные орхидеи и розы поражают своей утончённостью и изяществом. Хотя, стоит отметить, что кованые изделия на самом деле весьма увесистые.

– Ну, конечно, тяжёлые, – пожимает плечами Ислам. – Например, столик из роз при всей своей внешней лёгкости с трудом можно сдвинуть с места. Один такой у нас в городе, для него изготавливалось 45 роз. А в Алматы такой же уехал – в нем 71 роза и он сияет: в центре столешницы жемчужина с диодами.

Не обходит вниманием кузнец и детей.

– Санки делал. Своим дочкам (а у меня их три) карету однажды выковал. Правда, её у меня потом выпросили друзья, – смеётся Ислам.

Кстати, многие уходят из дома гостеприимного кузнеца с железными презентами.

– Часто так бывает. Сделаю что-то, поставлю дома, потом приходят гости – и начинается вручение подарков, – с улыбкой говорит мужчина. – Но мне нравится дарить свои вещи. Очень нравится. Столько позитива. Люди искренне радуются, восхищаются. Это самая настоящая благодарность для мастера, я считаю.

Изготовление кованых изделий – процесс не только трудоёмкий, но и затратный по времени. Например, мангал-паровоз кузнец собрал за месяц, а на цветочные столики потребовалось почти пять месяцев.

– Опять же, себе в удовольствие я работаю в свободные часы. Поэтому трудно сказать, сколько у меня ушло бы на это времени, если бы я трудился с утра до вечера, – уточняет мастер.

Цена искусства

Как оказалось, суровое кузнецкое ремесло требует изрядной доли мужества: руки мастера просто испещрены шрамами.

– Ну, бывают, конечно, царапины, – улыбается Ислам. – Ожоги тоже. Но я давно к этому привык и даже не обращаю внимания. Особенно, если сильно увлечён процессом, вообще ничего вокруг не замечаю. И кстати, в такие моменты не люблю, чтобы меня отвлекали. У меня бывает такое: работаю, допустим, и звонит мне кто-то и сообщает не очень приятную новость. А на следующий день, когда я возвращаюсь к работе, у меня могут появиться отрицательные эмоции, ассоциации. То есть, по-другому уже отношусь к вещи, нежели вчера. Вот так. Может быть, отчасти поэтому я предпочитаю ковать по ночам, когда ничто мне не мешает.

Как шутит сам кузнец, творческого кризиса в его работе никогда не было. Идей для новых работ всегда много.

– В последнее время я увлёкся роботами, – делится наш герой. – Два из них стоят в штабе городского мотоклуба «Говорящие с ветром». Сейчас вот к ним ещё собаку собираю. Одна из последних моих работ – мотоцикл – украшает теперь ночной клуб «Bike Club». Когда ребята обратились ко мне с просьбой соорудить байк, я сразу его решил оформить в стиле «Призрачного гонщика» (фэнтэзийный киноперсонаж по мотивам комиксов «Marvel», прим. авт.). Черепа сам в формах готовил… Много в планах проектов. Хочу попробовать сделать старинные пушки, самураев… Куча идей. Главное, найти на это время.

Как любой творческий человек, Ислам довольно самокритичен.

– Почти всегда я недоволен своими работами, – смеётся кузнец. – Когда смотрю на готовое изделие, мне всё время кажется, что можно было бы его ещё как-то усовершенствовать. Но при этом у меня ни разу не было такого, чтобы я разрушил то, что создал. Как вот писатель или художник в сердцах сминает неудавшийся черновик или набросок. Нет. Я уверен, что любая вещь имеет право на жизнь. Я всегда даю второй шанс.

Лилия Дроздова

Фото из архива Ислама Джабраилова