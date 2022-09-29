Жаркие поединки на татами

Спортивным турниром отметили юные борцы из Жарминского района 330-летие Каракерея Кабанбая батыра, великого полководца, легендарного казахского батыра.

Открытый турнир по казакша курес собрал молодых спортсменов со всего района, которые продемонстрировали высокий уровень подготовки, мастерства и техники борьбы. Для некоторых ребят это был старт их соревновательной деятельности в единоборствах.

Азарт на татами позволил многим спортсменам проявить себя и выявить ошибки, над которыми следует работать в дальнейшем.

По словам организаторов турнира, все участники поединков проявили волю к победе, бойцовский характер и хорошую техническую подготовку.

Кроме того, в честь знаменательной даты в селе Салкынтобе Божегурского сельского округа состоялись соревнования по мини-футболу.

– Спортивные мероприятия направлены в первую очередь на то, чтобы молодёжь знала и не забывала о роли национальных героев в истории нашего государства, – отметили организаторы спортивных мероприятий.

Бахыт Сарсембаева

Жарминский район