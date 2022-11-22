Земельный реверс

В Глубоковском районе до конца текущего года требуется вернуть в государственную собственность около пяти тысяч гектаров неиспользуемых земель.

Такая задача поставлена перед ответственными ведомствами и лицами в рамках выполнения поручений Главы государства. Всего на уровне республики такой показатель составляет пять миллионов гектаров земель, которые на сегодняшний день официально считаются неиспользуемыми. Если же брать в разрезе региона, то эта цифра выливается в 100 тысяч гектаров. Из них на долю Глубоковского района приходится около пяти тысяч гектаров.

По информации акима района Эльдара Тумашинова на брифинге для средств массовой информации, в этом направлении ведётся планомерная работа. В результате к этому моменту уже возвращено 3,6 тысячи гектаров, что составляет 72 процента от намеченного показателя. Кроме того, в департамент по управлению земельными ресурсами направлены материалы, касающиеся участков площадью 2,07 тысячи гектаров. В официальной информации также отмечается, что в работе ещё находится 24,4 тысячи гектаров неиспользуемых пастбищных земель.

Таир Сапаргалиев

Глубоковский район