Зажигаются звёзды

И это не светящиеся небесные тела, а настоящие звёзды эстрады в проекте «Өскемен дауысы», отборочный тур которого прошёл 21 августа на базе музыкальной студии «Амадей».

По условиям проекта «Өскемен дауысы», в конкурсе могли принять участие жители областного центра от 17 до 50 лет, непрофессиональные вокалисты. Всего на кастинг записались 52 человека разного возраста, разных профессий – школьники и студенты, молодые мамы в декрете и сотрудники финансовой сферы, грузчики и бизнесмены, учителя физкультуры и военнослужащие.

Каждый из конкурсантов с определённым характером, творческими амбициями и своей «музыкальной» историей. У них нет профильного образования, но при этом есть невероятный природный талант. Жюри пришлось непросто – выбрать самых достойных из этих одарённых певцов-любителей.

Участники отборочного тура подготовили песни разных жанров – вокал эстрадный, фольклорный (народный), классический, авторская песня, некоторые даже по несколько композиций. Одни читали рэп собственного сочинения, другие исполняли популярные эстрадные песни, самые смелые «замахнулись» на «Синюю вечность» Муслима Магомаева и «Вальс о весне» Бибигуль Тулегеновой. Особо порадовали членов жюри исполнительницы, которые выбрали казахские и русские народные песни.

– В нашем городе очень много талантливых людей, и «Өскемен дауысы» – первый шаг к раскрытию их природного дара, возможность найти свой путь. Этот проект народный и проводится не за бюджетные средства. Он был инициирован группой лиц, каждый из которых внёс свой посильный вклад, а акимат областного центра поддержал их административным ресурсом, – говорит руководитель отдела внутренней политики города Усть-Каменогорска Аяужан Ашимова. – Но у проекта есть все шансы, чтобы стать ежегодным, традиционным, по крайней мере, нам этого хотелось бы.

В восторге от участия были и сами конкурсанты. Некоторые из них увидели объявление о приёме заявок на участие в «Өскемен дауысы» совершенно случайно, за пару дней до кастинга. Но твёрдо решили попробовать исполнить свою мечту.

– Я Оразова Дильназ, мне 17 лет. Очень хочу принять участие в гала-концерте. Для вас сейчас исполню песню, чтобы продемонстрировать свои вокальные данные, – рассказала о себе одна из участниц, студентка Усть-Каменогорского колледжа сферы обслуживания. Девушка заметно волновалась, но это не помешало ей очаровать членов жюри своим творческим выступлением.

К слову, члены жюри, среди которых были солистка, лауреат Республиканских и международных конкурсов Ақмарал Толеужанова, преподаватель отделения «пение» Восточно-Казахстанского училища искусств имени народных артистов братьев Абдуллиных Ботагөз Жұмабекова, преподаватель по вокалу в Музыкальной студии «Амадей» Эвита Черепанова и студентка филармонии Александра Лем, отнеслись к каждому конкурсанту тепло и внимательно. Вместо резкой критики звучали полезные советы: что и как надо улучшить в вокале, на какие ошибки обратить внимание.

Отборочный тур завершился, и двадцать участников «Өскемен дауысы» получили возможность выступить на одноимённом гала-концерте 26 августа. Там же будут объявлены три победителя этого музыкального проекта.

Аяужан Утеулинова

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