Защитим подростков от вируса

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 430 миллионов.

Несмотря на то, что в некоторых государствах власти активно отменяют ограничительные меры, в ряде стран выявлены антирекорды по числу заболевших КВИ за сутки: во Вьетнаме – 69 128 фактов заражения, в Таиланде – 23 557. В Казахстане за сутки заболели 523 человека, 25 из них – в ВКО, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

Между тем учёные пришли к выводу, что после столкновения с коронавирусом организму придётся восстанавливаться более двух лет.

– Мы только два года работаем с коронавирусом. И всё больше новых свидетельств о том, что это может быть очень долгий процесс восстановления. В одних случаях оно происходит быстрее. Но люди, особенно пожилого возраста или у которых значительные фоновые заболевания, восстанавливаются очень долго. Сейчас уже есть наблюдения, что два года прошло, а у них ещё сохраняются нарушения. Это говорит о том, что лучше привиться, чем переболеть, – заявил вирусолог-инфекционист Николай Малышев.

На этом фоне хорошая новость – в Восточном Казахстане, по сообщению управления здравоохранения, более 93 тысяч подростков 12-17 лет получили первую дозу вакцины «Комирнати» производства компании Pfizer.

…Даже после двух лет пандемии время от времени появляется дезинформация, причём из уст врачей. Так, кардиолог из США по имени Питер МакКаллоу заявил, что вакцины против COVID-19 вызывают серьёзные повреждения сердца у детей. Основанием стало исследование учёными случаев вакциноассоциированного миокардита среди подростков. Их же коллеги уже подвергли эту работу критике сразу по нескольким пунктам. Главный из них – несколько случаев миокардита, которые в исследовании числятся как «вызванные вакциной», на самом деле, отмечены у людей, перенёсших COVID-19. Известно, что болезнь в некоторых случаях способна провоцировать миокардит. Подавляющее большинство учёных, когда-либо проводивших исследования безопасности вакцин для подростков и изучавших соотношения риска и пользы иммунизации против COVID-19, сходятся во мнении, что вакцины безопасны и не влекут за собой развитие каких-либо смертельных заболеваний.

Айгуль Биданова

Фото и открытых источников