Защищайтесь, господа!

До конца марта прививки против коронавирусной инфекции получат работники сферы образования, правоохранительных органов, госслужащие и пациенты с хроническими заболеваниями.

В Казахстане стартовал второй этап массовой вакцинации от COVID-19 для категорий населения, у которых риск заражения считается наиболее высоким. Первым в стране, как известно, прививки сделали медицинским работникам.

По сведениям исполняющего обязанности руководителя Управления здравоохранения ВКО Нурлангазы Ибраева, со дня на день в регион прибудет партия российского препарата «Спутник V». 11 200 доз будут распределены по региону для вакцинации воспитателей детских садов, школьных учителей, педагогов вузов, работников дополнительного образования, стражей правопорядка, а также лиц, состоящих на диспансерном учёте.

Нурлангазы Ибраев отмечает, что никто не будет нарушать конституционные права человека – право выбора. Каждый гражданин будет самостоятельно принимать решение о необходимости вакцинироваться от бушующего коронавируса. Массовая вакцинация проходит исключительно на добровольной основе.

– Вакцинация населения против коронавирусной инфекции осуществляется на добровольной основе только с информированного согласия прививаемого. В соответствии со статьёй 77 Кодекса Казахстана «О здоровье народа и системе здравоохранения» граждане РК имеют право на отказ от получения профилактических вакцин, – напомнил он.

Как правило, перед прививкой пациент проходит осмотр у врача, получив её, в течение получаса находится под наблюдением медицинских сотрудников. Перед вакцинацией каждый пациент должен заполнить специальную анкету, указать дату рождения, отметить перенесённые ранее заболевания, аллергические реакции и ответить на ряд других вопросов. На основании этих данных медицинский работник принимает решение о возможности вакцинации.

Сделать прививку от COVID-19 не смогут люди с гиперчувствительностью к какому-либо компоненту вакцины, с тяжёлыми аллергическими реакциями в анамнезе, беременные и женщины в период грудного вскармливания. Также это касается тех, у кого к моменту вакцинации есть острые инфекционные или неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний. Получившие вакцину будут под медицинским наблюдением. По словам специалистов, через 21 день вакцинируемым предстоит получить второй компонент, о котором напомнит SMS-уведомление.

На получение вакцины очень рассчитывают школьные педагоги в надежде на скорейшее возвращение к нормальному режиму работы. Своим мнением на этот счёт поделилась учитель Глубоковской средней школы имени Ы. Алтынсарина Светлана Туткина.

– Когда в школу пришёл список с предложением вакцинироваться, я сразу выразила согласие, – говорит она. – Нас предупредили, что вакцинация добровольная, можно отказаться от неё. Но я приняла решение сделать прививку. Учитывая, что сейчас пандемия и существует опасность заболеть и заразить школьников, сделать прививку было для меня личной и профессиональной ответственностью. Это забота не только о своём здоровье, но и о безопасности близких и детей, с которыми я работаю. Думаю, каждый сознательный гражданин, который заботится о своём будущем и благополучии окружающих, обязательно должен получить вакцину. Бояться, считаю, не нужно.

Эксперты убеждены, что как только будет привита большая часть населения, это сразу позволит снизить масштабы пандемии. Люди сами проявят инициативу, ведь многие уже пережили борьбу с ковидом и могут рассказать о неприятных последствиях «знакомства» с ним.

Аида Жумекенова

Фото из открытых источников