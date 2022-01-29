Запасливым сельчанам зимовать легче

Относительно мягкая зима, когда снега на дворе не так много и морозов сильных пока не было, идёт на пользу для отрасли животноводства. Кто в достатке в летнюю пору заготовил кормов, тот не испытывает особых трудностей. Так считают специалисты ТОО «Иртыш» из села Донское Уланского района.

В хозяйстве действуют две площадки по откорму КРС, и вопрос сбалансированного кормления животных здесь является ключевым. По словам руководителя известного в районе сельхозформирования Анатолия Баркова, прошлым летом коллективу удалось создать надёжную кормовую базу. Климатические условия особо не радовали, засуха оказала своё негативное влияние, однако всё списывать на погоду и природу здесь не привыкли. К примеру, ячмень фуражный уродился очень даже неплохо, на круг вышло по 26–27 центнеров с каждого гектара. Для откормочных площадок это самая необходимая и выгодная культура.

– Считаем, что хорошим выдался урожай кукурузы на силос, – сказал директор ТОО «Иртыш» Анатолий Барков. – В среднем получили по 260 центнеров зелёной массы с каждого гектара. Учитывая, что такой результат достигнут без традиционного полива, можно это занести в актив.

Всего в распоряжении коллектива имеется около четырёх тысяч гектаров пашни. Выращивается пшеница, подсолнечник, также набор других необходимых культур. Большое внимание уделяется сохранению плодородия местной почвы на обрабатываемых в хозяйстве полях. Для этого практикуется внесение как минеральных удобрений, так и органических. В прошлом году в общей сложности приобрели и осуществили подкормку земли различными минеральными добавками в объёме около одного вагона. В нынешнем сезоне предполагается, что таких удобрений будет закуплено и использовано почти в два раза больше. Подобные инвестиции обеспечивают заметный эффект и прибавку в урожайности, что сельчанам всегда на руку.

Позитивную роль играет вывоз на поля органических удобрений, максимально полезных для обрабатываемых земель. Здесь используются внутренние резервы, когда из отходов стремятся получить доходы. Наличие животных на ферме и откормочных площадках обеспечивает в ТОО «Иртыш» потребность в навозе, служащем прекрасным удобрением для истощаемых со временем земель на нивах.

Что касается подготовки к весенне-полевым работам, она ведётся в обычном режиме. Хозяйство располагает тёплыми боксами и помещениями, где проводится ремонт, в первую очередь, колёсных тракторов. Механизаторы без особых проблем справляются с капитальными, текущими ремонтными работами, техническим обслуживанием. Как наладкой крупных узлов и агрегатов, так и проведением профилактических осмотров, регулировок с настройками. В чём и состоит определённая универсальность сельских кадров, когда каждый технический работник осваивает несколько смежных специальностей. Сам себе механик, слесарь, водитель, оператор, пользователь компьютерной техники и программ, которыми напичканы механизмы.

Как отметил руководитель хозяйства, в современных условиях важны партнёрские связи. Реалии экономической жизни способствуют кооперации с коллегами из других отраслей и производств. В частности, ТОО «Иртыш» на протяжении целого ряда лет сотрудничает в масштабе района с компанией по производству молочной продукции. Если сельчане больше заинтересованы в откорме скота на мясо, то партнёры отдают приоритет в последовательном и постоянном обновлении, также развитии молочного стада. Здесь им удаётся совмещать интересы и извлекать выгоду.

Успешные и стабильные хозяйства Уланского района активно участвуют в общественной жизни населённых пунктов, в реализации социальных программ. В прошлом году коллеги сообща принимали участие в праздновании 100-летия их земляка, Героя Советского Союза Тулегена Тохтарова. В торжественных мероприятиях участвовали взрослые, молодёжь, школьники. Бережное отношение к историческому прошлому, патриотическое воспитание детей в сегодняшней жизни имеет непреходящее значение.

По итогам 2021 года в рамках программы «Рухани жаңғыру» состоялось награждение лауреатов премии «Жомарт жүрек». В номинации «Жыл тұлғасы» признан личностью года директор ТОО «Иртыш» из села Донское Уланского района Анатолий Барков за вклад в решение социальных вопросов и проблем родного края.

Таир Сапаргалиев

Уланский район