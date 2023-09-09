Запас карман не тянет

В осенне-зимний период в Усть-Каменогорске и районах области продукты можно будет купить по ценам ниже рыночных. Для этого сейчас, в рамках программы стабилизации цен, ведётся формирование запасов социально значимых продуктов питания.

АО «СПК «Ертiс» является уполномоченной региональной организацией по реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ), их в перечне – 19 наименований.

В список продуктов, которые можно приобрести в точках стабфонда, входят: сахар, гречка, подсолнечное масло, рис и другие продукты. А также с 1 ноября – лук, морковь, капуста и картофель.

– Областной комиссией по реализации механизмов стабилизации цен принимаются решения относительно тех или иных социально значимых продовольственных товаров в зависимости от текущей и прогнозной ситуации на рынке. В соответствии с решениями комиссии в настоящее время применяются механизмы стабилизации цен по девяти наименованиям. Из них четыре – это плодоовощная и пять – бакалейная группа, – пояснил директор Департамента госпрограмм АО «СПК «Ертiс» Артём Демидов.

Одним из самых востребованных продуктов остаётся сахарный песок. По словам представителя ведомства, сейчас этот сладкий продукт в павильонах стабфонда продают по цене 459 тенге. В областном стабфонде запасы сахара до конца этого года составляют свыше 800 тонн, заверили в СПК.

Гречка традиционно лидирует среди других круп как по популярности, так и по росту цен. По данным портала Energyprom, потребление гречневой группы в Казахстане в первом квартале прошлого года составило 1,5 кг на душу населения, а цена за один килограмм в годовой динамике выросла на 33 процента.

С учётом этих фактов стратегическим запасам гречки в Восточном Казахстане уделяется особое внимание. На текущую дату реализация этой крупы ведётся по цене 320 тенге. Остаток предельного объёма запасов – 146 тонн.

Рожки весовые продают по 285 тенге за килограмм, остаток составляет 135 тонн. Подсолнечного масла с прошлого года законтрактовано 750 тысяч литров, продукт реализуют по 650 тенге за литр.

Килограмм риса в павильонах стабфонда можно купить за 419 тенге, плодоовощную продукцию с 1 ноября: картофель, морковь – по 120 тенге за кило, лук – 110, капусту – по 100 тенге.

– На период межсезонья 2023-2024 годов в рамках форвардного финансирования законтрактовано около 10 тысяч тонн плодоовощной продукции, реализация которой будет начата с 1 ноября этого года, – сообщил Артём Демидов.

Относительно бакалейной группы, по его сведениям, осуществляется стабилизация цен в отношении риса шлифованного, крупы гречневой, сахара, макаронных изделий и масла подсолнечного рафинированного. Совокупный законтрактованный объём по бакалейной группе превышает пять тысяч тонн.

– Вся продукция в рамках программы стабилизации цен реализуется населению через 27 торговых павильонов, а также через пять торговых точек-партнёров СПК по стабилизации цен. В настоящее время по девяти торговым павильонам проводятся процедуры определения арендаторов, – отметил представитель социально-предпринимательской корпорации.

Вместе с тем он добавил, что в случае существенных колебаний на рынке СЗПТ, СПК «Ертiс» заключает меморандумы с торговыми точками города, а также крупными торговыми сетями по проведению товарных интервенций.

Бахыт Сарсембаева