Овощи по летним ценам

Овощи, картофель и продукцию бакалейного ряда в Усть-Каменогорске можно купить без надбавки в 34 торговых точках, заключивших меморандумы с СПК по реализации продукции. Ещё 24 торговых павильона СПК «Ертіс» установлены в разных районах областного центра.

На сегодняшний день в регионе по программе стабилизации цен идёт реализация продукции по девяти наименованиям: четыре из них – картофель и овощи, остальные относятся к бакалейной группе. Это продукты первой необходимости – рис, гречка, сахар, макаронные изделия и подсолнечное масло. Общий объём продукции, реализуемый через торговую сеть СПК, составит пять тыс. тонн.

– Реализация риса, сахара и других продуктов питания производится в этих торговых точках круглогодично. А вот плодоовощная продукция поступила на прилавки Усть-Каменогорска с 1 ноября, – проинформировал директор департамента по стабилизации цен АО «СПК «Ертіс» Артём Демидов.

Картофель и овощи для жителей Усть-Каменогорска поставляет ТОО «Агрофирма «Приречное». По словам Артёма Демидова, социальная продкорпорация ВКО заключила контракт на поставку десяти тыс. тонн картофеля и овощей на период межсезонья 2023-2024 года.

– Картофель доставят в объёме 5,5 тыс. тонн за весь период действия контракта. Морковь заказана в объёме 1,55 тыс. тонн, а вот лук и капуста – по 1,4 тыс. тонн каждый, – сообщил он.

Что касается цен на картофель и овощи, то в Усть-Каменогорске в торговых точках СПК картофель и морковь стоят 120 тенге за килограмм, лук – 110 тенге и капуста по 100 тенге за килограмм.

Как отметила официальный представитель АО «СПК «Ертіс» Инабат Кайсанова, на минувшей неделе в регионе рост цен на социально значимые продукты питания составил 100,2%, что практически соответствует среднереспубликанскому уровню.

– Рост зафиксирован по таким позициям, как яйцо и рис. Первое связано с отсутствием дотаций птицефабрикам со стороны государства, ростом цен на коммунальные услуги, ГСМ, корма, витаминные добавки и многое другое. Рис подорожал из-за роста оптовых цен от производителей Кызылординской области, – пояснила Инабат Кайсанова.

Отметим, для реализации «оборотной схемы» для сдерживания цен на социально значимые продукты из бюджета ВКО в 2023 году выделено 4,2 млрд тенге. С начала года было организовано 447 сельскохозяйственных ярмарок, где реализована продукция на сумму 1,7 млрд тенге.

Важно, что запуск оптово-распределительного центра «Алтай», намеченный на IV квартал 2023 года, позволит держать фиксированные цены на овощи до весны.

Как отметил Артём Демидов, современные холодильные установки в ОРЦ «Алтай» способны сохранять овощи вплоть до июня-июля следующего года. Это позволит регулировать цены на плодоовощную продукцию даже весной, когда овощи в хранилищах приходят в негодность, а цены на рынке – растут.

– Завершается проект по запуску ОРЦ «Алтай» в Усть-Каменогорске. В его овощехранилищах будет размещена плодоовощная продукция как местных производителей, так и завезённая из других регионов, что существенно облегчит процесс сохранения овощей до нового урожая будущего года, – сообщил Артём Демидов.

Напомним, что инвестиционный проект строительства ОРЦ «Алтай» осуществляется с участием АО «СПК «Ертіс» на 49% и частного инвестора, чья доля в проекте составляет 51% от общей стоимости. Он был задуман как оптово-розничная торговая площадка с современными складами и овощехранилищем для длительного хранения продукции сельхозтоваропроизводителей.

Его запуск в эксплуатацию позволит не только покрыть потребность населения областного центра и близлежащих районов в качественной продукции, но и стабилизировать цены на неё на местном рынке, благодаря реализации овощей через сеть торговых пунктов СПК и торговых предприятий, предоставивших свои площади под продукцию, минуя цепь посредников.

Отметим, что инвестпроект предполагает строительство основного здания площадью более 20 тыс. кв. м, из которых 2,2 тысячи квадратных метров будут отданы под кросс-док для доставки и выгрузки различных товаров автомобильным транспортом.

Екатерина Гуляева