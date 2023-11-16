Цены что надо!

Продукты по низким ценам в Усть-Каменогорске можно купить в 56 торговых точках.

Традиционно реализация плодоовощной продукции по программе стабилизации цен АО «СПК «Ертіс» началась с ноября.

На сегодняшний день в областном центре работают 23 точки стабфонда. Помимо этого, необходимые продукты жители могут приобрести ещё в 33 магазинах-партнёрах. Они реализуют овощную продукцию без надбавки в рамках меморандума, заключённого между предпринимателями и СПК.

Стоимость овощей из числа социально значимых продовольственных товаров в таких павильонах фиксированная. Так, в период межсезонья картофель и морковь можно приобрести по цене 120 тг/кг, лук – 110 тг/кг, капусту – 100 тг/кг.

Помимо овощей в точках программы стабилизации цен горожане могут приобрести бакалею, подсолнечное масло и сахар. Сахарный песок реализуется по цене – 459 тг/кг, гречневая крупа – 320 тг/кг, подсолнечное масло – 630 тг/кг, макароны – 285 тг/кг, рис – 460 тг/кг.

Продукцию на прилавки поставляет агрофирма «Приречное». В этом году объём законтрактованной плодоовощной продукции составляет свыше девяти тысяч тонн. Этого достаточно для удовлетворения потребности населения.

Отметим, что заключение меморандумов с желающими предпринимателями продолжается. Практика показывает, что продажа в торговых точках социально значимых продовольственных товаров без надбавок увеличивает общий поток посетителей магазинов.

Добавим, что у каждой точки программы стабилизации цен размещены специальные вывески и номера Департамента по стабилизации цен АО «СПК «Ертіс». Это действенные меры для пресечения наценок, а также способ обратной связи с жителями о ситуации на точках.

Александра Исаева