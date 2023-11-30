Будем соблюдать баланс

Жители Усть-Каменогорска будут получать натуральные продукты напрямую из районов ВКО.

В ВКО разработан Единый баланс производства и потребления продовольственных товаров. Это позволяет точно знать потребность в продовольственных товарах, оперативно реагировать на запросы и конъюнктуру потребительского рынка, стабилизировать цены на социально значимые товары.

По информации Управления сельского хозяйства ВКО, в областном центре готовится к открытию новый оптово-распределительный центр «Алтай» (ОРЦ).

– Его основной целью является организация торговли сельскохозяйственной продукцией между фермером и потребителем без посредников, – говорит заместитель руководителя управления сельского хозяйства Диляра Жылкайдарова. – Причём имеются возможности хранения и частичной переработки сельхозпродукции. Для этого в составе ОРЦ будут предусмотрены два овощехранилища с возможностью загрузки до 45 тыс. тонн различной продукции.

Отмечается, что в поставках продукции в ОРЦ будут задействованы все районы Восточно-Казахстанской области. Планируется ежемесячно поставлять по 450 тонн мясной и рыбной продукции и около 3 тыс. тонн овощной продукции.

– Поставка молочной продукции будет осуществляться практически всеми предприятиями области, занятыми переработкой молочного сырья, – говорит Диляра Жылкайдарова. – Ежемесячно планируется поставлять 570 тонн молочной продукции. В том числе 339 тонн пастеризованного молока, 18 тонн сливочного масла, 165 тонн кефира, 50 тонн творога.

Бакалейную группу и хлебобулочные изделия будут поставлять перерабатывающие предприятия областного центра, а также пять близлежащих к нему районов.

Сообщается, что профильное управление проведёт работу по привлечению оптовых поставщиков Усть-Каменогорска. В их числе ТОО «Оскемен-Кант», ТОО «Алтын-Казан», ИП «Антоненко», ИП «Ищанов», для поставки продуктов питания, на сегодняшний день не производимых в области – это рис, сахар, соль.

То же самое касается поставки макаронных изделий.Поскольку в регионе пока отсутствуют предприятия по производству этого продукта, планируется привлечь к совместной работе крупных производителей макаронных изделий из области Абай.

Меир Токобаев