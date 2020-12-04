Закладки «особого» назначения 

Криминал

В Усть-Каменогорске задержали преступную группу, занимавшуюся сбытом запрещённых веществ. Закладки «особого» назначения 

Деятельность наркогруппировки пресекли сотрудники Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Восточно-Казахстанской области совместно со спецподразделениями воинской части 5518 Национальной гвардии Республики Казахстан. 

В ходе следствия установлено, что в состав преступной группы входили шесть молодых людей, которые занимались сбытом синтетических психотропных веществ в особо крупном размере через тайники-закладки, используя возможности интернет-ресурсов. 

– Из тайниковых закладок, которые фигуранты успели разложить до момента задержания, полицейские изъяли свёртки с наркотическим средством синтетического происхождения, – сообщил начальник ДП ВКО Сагат Мадиев. – Согласно результатам исследования, проведённого специалистами, в полиэтиленовых пакетах находилось около 3,5 тысячи разовых доз синтетических  психотропов. 

В ходе оперативных мероприятий стражи порядка изъяли из незаконного оборота более одного килограмма наркотических веществ, примерная стоимость которых на чёрном рынке – свыше 35 миллионов тенге. 

В отношении подозреваемых ведётся досудебное расследование по статье 297 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан, они водворены в изолятор временного содержания. Более подробная информация не разглашается в интересах следствия. 

ДП ВКО 

Ответить