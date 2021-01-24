Не смог себе отказать 

Алкоголь, сигареты и газовые зажигалки украл из магазина житель Уланского района.

На оперативный канал 102 отдела полиции Уланского района в начале января обратилась жительница села Таврическое. Она сообщила, что неизвестный незаконным путём проник в её магазин и похитил товар на сумму почти 95 тысяч тенге. Среди украденных вещей оказался стандартный набор: спиртные напитки, сигареты и газовые зажигалки.

Стражи порядка незамедлительно приняли необходимые меры для раскрытия преступления: допросили охранников соседних магазинов, установили очевидцев и свидетелей кражи, а также отработали ближайшие жилые массивы.

– В ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам в совершении данного преступления изобличён и задержан ранее неоднократно судимый 49-летний житель села Таврическое, который дал признательные показания, – сообщил начальник Департамента полиции Восточно-Казахстанской области Сагат Мадиев. – Изъяты девять бутылок спиртных напитков, восемь пачек сигарет и пять газовых зажигалок.

По факту совершения преступления проводится досудебное расследование по статье 188 части 3 пункта 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство». Зло-

умышленнику грозит ограничение свободы на срок от двух до семи лет либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Подготовила Татьяна Кравченко

Фото из открытых источников