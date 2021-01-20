Криминал

Афера на миллионы

20.01.2021
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Жительница Восточно-Казахстанской области обманным путём завладела почти 25 миллионами тенге. 

По информации пресс-службы Департамента полиции Восточно-Казахстанской области, в середине сентября прошлого года мошенница предложила 30-летнему жителю Уланского района якобы помочь в развитии бизнеса. В результате она обманным путём завладела почти 25 миллионами тенге. 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в начале января этого года сотрудники Ульбинского отдела полиции Усть-Каменогорска по подозрению в совершении мошеннических действий задержали 27-летнюю жительницу Тарбагатайского района. Во время допроса подозреваемая призналась в содеянном. 

По факту совершения преступления проводится досудебное расследование по статье 190 части 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Мошенничество».  

Добавим, что жителям Восточно-Казахстанской области необходимо быть предельно внимательными и не поддаваться на многочисленные ухищрения мошенников. 

Александра Исаева 

20.01.2021
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