Афера на миллионы

Жительница Восточно-Казахстанской области обманным путём завладела почти 25 миллионами тенге.

По информации пресс-службы Департамента полиции Восточно-Казахстанской области, в середине сентября прошлого года мошенница предложила 30-летнему жителю Уланского района якобы помочь в развитии бизнеса. В результате она обманным путём завладела почти 25 миллионами тенге.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в начале января этого года сотрудники Ульбинского отдела полиции Усть-Каменогорска по подозрению в совершении мошеннических действий задержали 27-летнюю жительницу Тарбагатайского района. Во время допроса подозреваемая призналась в содеянном.

По факту совершения преступления проводится досудебное расследование по статье 190 части 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Мошенничество».

Добавим, что жителям Восточно-Казахстанской области необходимо быть предельно внимательными и не поддаваться на многочисленные ухищрения мошенников.

Александра Исаева