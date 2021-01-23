Дошутился до срока 

Новый год для сотрудников отдела полиции Глубоковского района начался с «весёлой» шутки жителя области.

Так, в начале января на оперативный канал обратился 56-летний мужчина, который сообщил, что его знакомый заминировал Усть-Каменогорскую ГЭС. Стражи порядка незамедлительно выехали на место происшествия – никаких взрывных устройств на объекте обнаружено не было. Как выяснилось позже, информация оказалась ложной.

– В ходе досудебного расследования установлено, что двое мужчин распивали спиртные напитки, – сообщил начальник Департамента полиции Восточно-Казахстанской области Сагат Мадиев, – после чего между ними произошёл словесный конфликт. И у одного из мужчин возник преступный умысел. Осуществляя задуманное, нетрезвый мужчина, не осознав всю ответственность поступка, обратился с ложной информацией в правоохранительные органы.

Отметим, что сейчас проводится досудебное расследование по статье 273 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Любителю острых шуток грозит до пяти лет лишения свободы.

Подготовила Татьяна Кравченко

Фото из открытых источников