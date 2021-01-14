Дошутился до срока

В Восточно-Казахстанской области мужчина «заминировал» Усть-Каменогорскую ГЭС.

Новый год для сотрудников отдела полиции Глубоковского района начался с «весёлой» шутки жителя области. Так, в начале января на оперативный канал обратился 56-летний мужчина, который сообщил, что его знакомый заминировал Усть-Каменогорскую ГЭС. Стражи порядка незамедлительно выехали на место происшествия – никаких взрывных устройств на объекте обнаружено не было. Как выяснилось позже, информация оказалась ложной.

– В ходе досудебного расследования установлено, что двое мужчин распивали спиртные напитки, – сообщил начальник Департамента полиции Восточно-Казахстанской области Сагат Мадиев, – после чего между ними произошел словесный конфликт. И у одного из мужчин возник преступный умысел. Осуществляя задуманное, нетрезвый мужчина, не осознав всю ответственность поступка, обратился с ложной информацией в правоохранительные органы.

Отметим, что сейчас проводится досудебное расследование по статье 273 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Любителю острых шуток грозит до пяти лет лишения свободы.