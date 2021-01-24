Веселье с последствиями 

В Управление полиции Усть-Каменогорска поступил сигнал о том, что в одном из увеселительных заведений в районе Согры мужчина во время драки нанёс ножевые ранения своему знакомому. В результате полученных травм потерпевший скончался, не приходя в сознание.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции изъяли и тщательно изучили материалы с камер видеонаблюдения, которые установлены в кафе. Подозреваемого задержали по горячим следам. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Как выяснилось в ходе следствия, двое мужчин сидели в кафе и распивали спиртные напитки. Между ними возник словесный спор, который впоследствии перерос в драку.

– Мужчина в ходе возникшей ссоры ножом нанёс множественные телесные повреждения своему знакомому, который от полученных травм, не приходя в сознание, скончался в карете бригады скорой помощи, – сообщил начальник Департамента полиции Восточно-Казахстанской области Сагат

Мадиев.

Сейчас злоумышленник водворён в изолятор временного содержания Управления полиции Усть-Каменогорска. По факту совершения преступления проводится досудебное расследование по статье 99 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Убийство».

Подготовила Татьяна Кравченко

Фото из открытых источников