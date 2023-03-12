Закалённые спортом

Военнослужащие Департамента Пограничной службы КНБ РК по Восточно-Казахстанской области приняли участие в соревнованиях по волейболу среди воинских частей Усть-Каменогорского гарнизона.

По информации организаторов спортивного мероприятия – отдела физической культуры, спорта и туризма Усть-Каменогорска, соревнования проводились с целью пропаганды здорового образа жизни среди военнослужащих, а также военно-патриотического воспитания молодого поколения.

Кроме пограничников в соревнованиях померялись силами команды Министерства обороны, ДДО, Национальной гвардии МВД и Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

Между спортивными коллективами развернулась жаркая схватка, в особенности между пограничниками и гвардейцами. Каждая команда стремилась обойти соперника и показать наилучший результат.

В итоге пальма первенства досталась команде Департамента Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области, второй стала сборная Национальной гвардии Министерства внутренних дел РК, замкнула тройку лидеров команда Министерства обороны.

В завершение состоялась торжественная церемония награждения победителей и призёров кубками и грамотами. Также почётные грамоты вручили игрокам, показавшим наилучшие результаты во время игры.

– В Пограничной службе КНБ РК по ВКО физическая подготовка – неотъемлемая часть боевой учёбы, – отметила представитель ведомства майор Анара Карменова. – Стражи границы активно участвуют в областных и республиканских соревнованиях, показывая высокие результаты.

Александра Исаева