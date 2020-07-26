Задачи текущего дня

Глава региона Даниал Ахметов побывал с рабочей поездкой в Глубоковском районе, где ознакомился с деятельностью социальных объектов и предприятий агропромышленного комплекса.

Приоритетной задачей исполнительных органов всех уровней на сегодняшний день является борьба с распространением коронавируса. Посетив районную больницу в посёлке Глубокое, Даниал Ахметов отметил неудовлетворительную работу медучреждения в этом направлении.

– На сегодняшний день лишь в Глубоковском районе не готово инфекционное отделение. Ремонтные работы на этом объекте были затянуты подрядной организацией по невнятным причинам. По этому поводу будет серьёзный разговор как с подрядчиком, так и главным врачом районной больницы. В это непростое для всех время решения в сфере здравоохранения должны приниматься оперативно и с высокой степенью ответственности, – выразил критическое замечание глава региона, поручив начать прием пациентов инфекционного отделения не позднее 25 июля.

Кроме того, аким области посетил строящийся в районном центре Дом культуры, проверил сроки реализации проекта. Он отметил, что местные творческие коллективы вскоре получат площадку для репетиций и выступлений, которую так долго ждали. А у жителей и гостей района появится место для культурного отдыха, в том числе сквер, который будет разбит на территории учреждения.

– Будет проведено благоустройство площади перед Домом культуры, и там обязательно должна быть установлена голограмма, которую мне представила школьница во время моего зимнего визита в район, – сказал аким ВКО.

Положительную динамику развития демонстрирует сельское хозяйство района. Поля крестьянского хозяйства «Виситаев Р. Д.» – яркое тому доказательство. Особенно оптимистичны в этом году прогнозы на урожай подсолнечника.

– Ранняя весна привела к раннему севу, и уже сейчас подсолнечник набрал силу. В свете того, что в области мы открываем два крупных предприятия по переработке масличных культур, это хорошие перспективы, – подчеркнул глава региона. – Сегодня необходимо делать ставку на таких сельхозпроизводителей, как Тимур Виситаев, которые активно внедряют современные технологии. Именно так мы сможем концептуально изменить систему.

По итогам рабочей поездки Даниал Ахметов резюмировал, что в целом Глубоковский район демонстрирует неплохие показатели в динамике социально-экономического развития.

– У района большие возможности, и необходимо максимально использовать этот потенциал. При этом не ослаблять внимание к проблемным вопросам, – отметил глава региона.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район