Большие планы на будущее  

Новые фитнес-центры планируется построить в Алтае, Риддере и Аягозе.

В рамках рабочей поездки аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов посетил город Серебрянск района Алтай. Об этом глава региона сообщил на официальной странице в Facebook.

Без преувеличения в этом году Серебрянск обрёл новый облик – по программе «Одноэтажный Восток» здесь возвели несколько домов для социально уязвимых категорий граждан, а также работников бюджетных организаций. Новосёлов комфортабельного четырёхкомнатного дома с большим приусадебным участком – многодетную семью Кумархан, в которой воспитывают семерых детей, Даниал Ахметов посетил лично и поздравил с наступающим Новым годом.

– В следующем году планируется строительство ещё пяти таких двухквартирных домов для многодетных семей и молодых специалистов, – написал глава региона.

Одним из значимых событий в жизни серебрянцев стало возведение в рекордно короткие сроки физкультурно-оздоровительного комплекса. О нём мы уже рассказывали читателям в предыдущих номерах газеты. В ФОКе есть залы для занятий различными видами спорта, футбольное поле с трибунами вместимостью почти 500 человек. Жители моногорода теперь могут в комфортных условиях заниматься любимыми видами спорта, готовиться к состязаниям и прославлять свою малую родину на соревнованиях различного уровня.

Помимо этого, открытие ФОКа положительно сказалось на уровне занятости жителей Серебрянска – в спортивном комплексе созданы новые рабочие места.

Также в следующем году сделают ремонт в здании административно-бытового комплекса Серебрянского завода неорганических производств (СЗНП). Планируется, что там разместятся отдел координации занятости и социальных программ, а также различные кружки и секции. Это в свою очередь положительно скажется на досуговой деятельности подростков. К слову, СЗНП уже вернули в коммунальную собственность. В 2022 году предприятие будет реанимировано.

– Я убеждён, что после этого у города начнётся новая жизнь: люди выйдут на работу, прекратится отток населения. А мы со своей стороны сделаем всё возможное, чтобы горожане могли не только работать, но и с пользой отдыхать, – отметил Даниал Ахметов.

Помимо этого, глава региона обозначил перспективы ещё для трёх городов Восточно-Казахстанской области. Так, в Алтае, Риддере и Аягозе планируется возвести фитнес-центры, чтобы как можно больше восточноказахстанцев занимались спортом и вели здоровый образ жизни. Аким области уже поручил профильному управлению разработать проект строительства этих спортивных объектов.

Александра Исаева

Фото из открытых источников