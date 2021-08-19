Акцент на качество жизни

В Уланском районе планируют открыть филиал областного центра реабилитации для пациентов, перенёсших COVID-19.

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов в рамках рабочей поездки в село Бозанбай Уланского района посетил важные социальные объекты.

Один из них – сельская больница, которая, к слову, обслуживает шесть населённых пунктов. Глава региона отметил, что на базе медицинского учреждения вполне можно оборудовать филиал Восточно-Казахстанского областного реабилитационного центра для пациентов, которые переболели коронавирусной инфекцией.

– Площади помещений, хорошие ремонт и местоположение – недалеко от Усть-Каменогорска – позволяют открыть здесь филиал областного центра реабилитации, – сказал Даниал Ахметов. – Я поручил руководителю областного управления здравоохранения подготовить проект, в котором должно быть учтено абсолютно всё: от удобных палат для реабилитации людей после COVID-19 до медоборудования для восстановления здоровья.

Также в список посещаемых объектов вошла местная школа. Учебному учреждению свыше пятидесяти лет, однако здание находится в отличном состоянии и готово к началу нового учебного года. Здесь оборудован и работает класс робототехники. В IT-классе за одним компьютером работают два ученика при областном среднем показателе – один компьютер на четверых учеников.

Большое внимание в районе уделяется приобщению жителей к спорту и активному образу жизни. Так, в рамках программы поддержки бывших районных центров в Бозанбае началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, который позволит реализовать спортивный потенциал как детям, так и взрослому населению.

Также преобразования коснутся Дома культуры и библиотеки – в следующем году здесь планируется провести ремонтные работы.

Хорошие новости и для шести многодетных семей – в ближайшее время они получат ключи от новых домов с приусадебным участком. Даниал Ахметов поручил акиму района узнать, сколько ещё семей хотят стать участниками программы «Бақытты отбасы» и обзавестись собственным жильём. Всем желающим готовы оказать поддержку.

Однако есть и проблемные вопросы, которые волнуют жителей села. Так, подрядная организация должна отремонтировать и заасфальтировать четыре улицы. Однако дело с ремонтом дорог затягивается. Глава региона поручил местному руководству держать вопрос на личном контроле.

Александра Исаева

Уланский район