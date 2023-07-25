Потенциал и перспективы Акжара

Богатый культурный пласт и многослойный срез экономики рассмотрен в ходе рабочей поездки акима Восточно-Казахстанской области Ермека Кошербаева в Тарбагатайский район.

На встрече с населением глава региона призвал бережно относиться к историческому наследию, делать всё возможное для развития экономики, социальной сферы, повышения качества жизни, обучения и воспитания детей.

Дороги и медицина

Перед встречей аким области побывал на участке дороги Омск – Майкапчагай напротив села Тугыл, где на сегодня ведутся ремонтные работы. Директор филиала «Казавтожол» по ВКО Багдат Садыков подробно рассказал о том, как выполняется ремонт на важном объекте с участием казахстанских подрядных организаций и партнёров из Китая. Обсудили вопросы обеспеченности необходимыми материалами, кадрами, техникой, качества выполняемых работ, сроков ввода различных участков в эксплуатацию. Глава региона поручил профильным управлениям обеспечить со своей стороны необходимое содействие дорожникам, вести постоянный и строгий контроль.

По ещё одной проблеме, в равной мере волнующей зайсанцев и тарбагатайцев, Ермек Кошербаев встретился с представителями ТОО «Тарбагатай-Мунай», посетив его производственную площадку в зайсанской степи. В ходе беседы озвучены вопросы и проблемы, связанные с поставками газа, дальнейшей газификацией районов ВКО. С учётом существующих обстоятельств определён алгоритм последующего взаимодействия между акиматом области и компанией, обсуждения и решения вопросов как на местном уровне, так и на уровне профильных министерств, отраслей.

В селе Акжар аким области побывал в районной больнице, побеседовал с врачами, пациентами, осмотрел оборудование, ознакомился с методикой лечения больных.

– На уровне области только две больницы на сегодня не имеют долгов, что свидетельствует о соответствующем менеджменте, это в Акжаре и Зайсане, – отметил глава региона. – Не исключено, что их опыт будет рекомендован для изучения коллегами из других районов.

В больнице от имени медиков предложено создать условия для оказания услуг коронарографии пациентам, нуждающимся в диагностике сердечных заболеваний. Это было с пониманием встречено руководством области.

Диалог на темы дня

Диалог акима области и населения района начался, как говорится, без «разминки». Выступающие отметили, что открытость власти им импонирует, вызывает доверие.

Ветеран сферы образования Мусагали Есенбаев сразу задал массу вопросов. Они были связаны с дефицитом кадров во всех отраслях, дороговизной бензина, хотя у соседей он дешевле. Беспокоит его земляков работа канализации в Акжаре, детскому лагерю отдыха требуются новые здания, вызывает критику низкое качество строительства домов, возводимых по программе «Одноэтажный Восток».

Ветеран отрасли Ермек Шагалаков отметил работу больницы за высокие показатели, кадровый состав. В то же время он озвучил просьбу о потребности в услугах гемодиализа для определённой категории пациентов.

Сержан Омарбаев высказал боль местных аграриев и животноводов, необходимость срочной помощи сельскому хозяйству. Засуха учит, что без полива уже невозможно вырастить урожай, заготовить корма, нужен не только ремонт плотины, но и обустройство каналов до полей, чтобы не было потерь 60-70 процентов поливной воды. Техника, запчасти дорожают в разы, а цена на мясо остаётся на одном уровне. Нужна его переработка на месте, но проект не получает поддержки и займов на уровне республики.

Житель прибрежного села Тугыл поднял вопрос перезакрепления рыбных участков, создающей массу проблем для пользователей, нужно многое упростить.

Толеген Калимажанов сообщил, что после раздела на два района не определены их реальные границы, что тоже вызывает проблемы. Кредиты под 2,5 процента получить сельчанину невероятно трудно. Столько бумаг, поездок в областной центр, требований – не каждому это под силу.

Ветераны высказались за ремонт старого стадиона в центре Акжара, в парковой зоне, что, по мнению акима области, можно решить поэтапно, выделяя средства. Ещё старейшины озвучили проблему обеспечения акимата района необходимым служебным транспортом, медиков – жильём, постройку жилья самыми разными способами.

По словам сельчан, раньше было много детских садов, а сейчас в райцентре их осталось всего два. Предложено также освободить типовые детсады, а госучреждениям по возможности предоставить другие помещения для работы.

Не обходит людей так называемая радиофобия, когда антенны, тарелки на крышах зданий и вышки вызывают опасения. По убеждению акима области, здесь требуется постоянная работа специалистов по разъяснению ситуации, отмахиваться от вопросов нельзя.

А ещё актуальны переживания земляков за судьбу древних курганов, которые нередко вскрывают и грабят «чёрные копатели». Как отметил аким области, многие объекты археологии не регистрируются в рамках закона в свои сроки, потому не подпадают под правовую защиту. В таких случаях, с чем согласны сельчане, даже полиция не имеет возможность прийти на помощь по букве закона.

Затронута проблема перевода школьников на учёбу в течение 8 часов в день, а это повлияет на здоровье детей, если по уму и по средствам не решить вопрос их питания.

Родителей юношей волнует вопрос приписки призывников, а военкомат находится только в Зай-

сане. Глава региона взял решение озвученных проблем на контроль, будут контакты с Минобороны РК, а ещё есть надежда на цифровизацию.

Общественник Бахыт Катшабаев поднял вопрос соблюдения закона РК о недрах, платы за ресурсы. Если идёт добыча металлов, минерального сырья, даже камня в сакральных местах, то всё это должно регулироваться законами, которые тоже нужно всегда совершенствовать.

Представители прекрасной половины человечества в лице почтенных аже в ярких национальных костюмах привели к месту народную поговорку, отмечая имидж акима области, излучающего искренность и теплоту. По их словам, это всегда притягивает людей.

Подводя итог встрече, аким области поблагодарил жителей Тарбагатайского района за патриотизм, любовь к своему краю, стремление его неуклонно развивать.

– Мне близки темы истории, археологии, образования, культуры, социальной сферы, – особо подчеркнул Ермек Кошербаев. – В своё время нам довелось оказать помощь известному археологу Абдешу Толеубаеву в проведении раскопок в Восточном Казахстане, в частности в вашем районе, что особо не афишировалось, когда работал в структуре нефтегазовой промышленности РК.

Глава региона подчеркнул, что для успешной работы и развития возрождённого района имеется богатая и прочная культурная основа, огромное духовное наследие.

В рамках рабочей поездки руководителя ВКО также состоялся приём граждан по личным вопросам.

Важные объекты

В селе Манрак аким области ознакомился с ходом ремонта местной школы, где поэтапно приведут в порядок кровлю, внешний вид и внутреннюю отделку. Поставлена задача привести в надлежащий вид спортзал, не забывать ещё о ретрореликвиях, например, о пианино, которое можно и нужно «оживить», активно пользоваться и дорожить им. То же самое относится к обелиску во дворе, на котором начертаны имена 204 земляков, памятной доске в честь педагога – представителя сельской учительской династии.

Местный предприниматель Бауыржан Кожахметов строит на свои средства спортивный модуль для земляков рядом со школой, хочет передать его в дар сельчанам.

– Сооружение можно вполне считать типовым, такие модули строились в разных районах ВКО спонсорами, а затем передавались в общее пользование, – отметил глава региона. – Нужно решить вопросы содержания объекта.

В детском оздоровительном лагере «Сенгир», что на берегу горностепной речки, в нескольких километрах от Манрака Ермек Кошербаев встретился с детьми и педагогами. В нём отдыхают дети из самых различных сёл района, набираются сил, учатся музыке, осваивают старинный народный инструмент – жетыген. Ребята сыграли на нём и на домбре композиции для гостей. Каково же было удивление, когда глава региона взял в руки инструмент и в дуэте с одним из детей представил на суд восторженных зрителей музыкальную импровизацию и любимый всеми кюй.

Такое бывает не часто, когда высокое официальное лицо может быстро найти подход к детям, говорить с ними на равных, вызвать доверие и завладеть их вниманием.

– Мы приехали не с пустыми руками и сегодня передаём вам в подарок спортивный инвентарь, – сказал Ермек Кошербаев, вручая детям различные мячи, теннисные ракетки, шахматы.

В завершение встречи сделаны совместные фото на память, видеоролики, селфи, а руководству района даны поручения по совершенствованию летнего отдыха детей.

Следующим пунктом программы стала плотина в верховьях реки Кандысу, где требуется капитальный ремонт. Добавим, ранним утром аким области лично побывал на подобном гидросооружении, что на горной реке Уйдене в Зайсанском районе. Лучше один раз самому увидеть, чем сто раз услышать. Это редкие по красоте и потенциалу водохранилища, которые из-за серьёзного износа инфраструктуры не используются эффективно.

– Моей задачей было лично увидеть и составить для себя впечатление об этих важных объектах, – подчеркнул глава региона. – На основе полного анализа добиваться затем решения вопроса на уровне области, республики.

По всем вопросам рабочей поездки даны поручения ответственным должностным лицам.

Меир Токобаев

Тарбагатайский район