Рабочая поездка

Вопросы к качеству 

09.01.2021
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В Семее в посёлке Комсомольский ведётся строительство индивидуальных жилых домов для многодетных семей. 

Строительство за свой счёт ведут городские предприятия «Зеленстрой», «Семей құрылыс материалдары», «Арт Строй Групп» и «Санжар». После дома выкупит городской акимат и распределит их многодетным семьям согласно очереди. 

По информации руководителя городского отдела архитектуры и градостроительства Ардака Исатаева, в настоящее время ведутся работы по строительству домов, обеспечению электричеством и водопроводом. В наступившем году также планируется построить в посёлке Комсомольский около 120-125 домов. Все коммуникации подведены, также в проекте предусмотрены хозпостройки, септики и ограждения. 

Многодетные семьи получат дома в порядке очереди, распределением квартир будет заниматься специальная комиссия, в состав которой входят многодетные матери. В Семее на сегодня в очереди состоят 649 многодетных семей. 

Качество работы проверил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов в рамках рабочей поездки в Семей. Об этом глава региона рассказал на своих официальных страницах в социальных сетях. 

– В целом, при неплохих архитектурно-планировочных решениях есть вопросы к качеству. Это промерзающие стены, некачественное стеновое покрытие и многое другое, – написал Даниал Ахметов. – Акиму города Ермаку Салимову и соответствующим структурам контроля дано поручение принять необходимые меры по устранению данных замечаний. Отмечу, что в процессе устранения замечаний примет участие и комиссия многодетных матерей. 

Кроме того, прошло совещание, где рассмотрели вопросы реализации программы развития Семея на 2021 год, состоялась встреча с представителями предпринимательства по проблемным вопросам города. 

Флора Левина 

Фото автора 

Семей 

09.01.2021
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