Важные вопросы – на контроле

В рамках рабочей поездки аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов посетил Семей и село Таврическое Уланского района.

В Семее он ознакомился с ходом строительства двух школ, реконструкции городских теплоисточников, а также посетил ряд социальных объектов.

Так, в посёлках Восточный и Степной возводятся здания новых учебных заведений. В Восточном строится школа на 1200 мест. Подрядчик – ТОО «Фирма Азия». Открытие новой школы позволит разгрузить две имеющиеся, которые пока переполнены.

– В ближайшее время в здании начнутся отделочные работы. Эту школу ждут. Её введут в эксплуатацию в конце года, что позволит разгрузить действующие школы. Посёлок динамично растёт, и, если будет необходимость, мы готовы построить здесь ещё одну типовую школу на 600 мест, – сообщил Даниал Ахметов.

В ходе строительства возникали вопросы, связанные с энергообеспечением, тепло- и водоснабжением, но все они на сегодняшний день уже решены.

В посёлке Степной тоже скоро появится новая школа на 300 мест. Работы ведутся в соответствии с графиком, завершить их намечено в конце этого года. Строящийся объект также подключат к тепловым сетям.

– Вместе со строительством социального объекта мы попутно решаем коммунальную проблему района. Теплотрасса, которую прокладывают к школе, одновременно снимет вопрос теплоснабжения многоэтажек Степного. Их подключат к центральному отоплению уже в этом году, – отметил глава региона.

В Семее продолжается реконструкция котельных. Процесс находится на личном контроле акима области, ведь итог проводимых работ позволит решить главные вопросы городского теплоснабжения.

Так, ремонтные работы в котельной «Центр» завершены на 75 процентов. Осталось доделать пристройку, где будет установлен ещё один котёл. Таким образом мощность котельной увеличится до 84 Гкал. Как заверили строители, к концу года объект будет сдан в эксплуатацию.

– Ведётся тщательная подготовка к зиме. Мы знаем все проблемные моменты. Десятилетиями на объектах не соблюдался гидравлический режим, что является большой технической ошибкой. Теперь к этому будет профессиональный подход. Это очень важно, – заключил Даниал Ахметов

Одним из пунктов посещения стал остров Бейбітшілік, проект благоустройства которого Даниалу Ахметову представил заместитель акима Семея Димитрий Гариков. Здесь планируется установить биотуалеты, обустроить парковку, торговые площадки, кафетерии, детские, спортивные и воркаут площадки. В планах также – фонтан, беседки и амфитеатр для проведения различных мероприятий.

– Конечно же, городу необходим хороший парк. В Усть-Каменогорске такой построили – «Самал». Теперь и в Семее на острове Бейбітшілік нужно обустроить культурно-спортивный парк, где смогут отдыхать горожане всех возрастов и, прежде всего, заниматься там спортом, – сказал Даниал Ахметов.

Аким области ознакомился с работой городского Центра крови. Здесь был создан банк иммунной плазмы. За год центр заготовил более полутора тысяч доз плазмы. С 19 июля эти работы возобновлены. На сегодняшний день заготовлено 246 доз плазмы.

Затем глава региона посетил второй корпус городского перинатального центра. В нём проведён капитальный ремонт по программе «Дорожная карта занятости». Подрядчиком выступило ТОО «Байсын-А». Сумма проекта составила свыше 713 млн тенге. Пятиэтажный корпус рассчитан на 85 коек. Приём пациенток в нём начали осуществлять с июля текущего года. Даниал Ахметов отметил высокий уровень оснащения этого центра.

– Я с оптимизмом смотрю на ситуацию. Уверен, что в городе ещё многое улучшится. С каждым годом увеличиваются объёмы жилищного строительства. В этом году планируется ввести свыше 140 тысяч кв. м жилья, в следующем году нужно выйти на рубеж в 200 тыс. кв. м. И это возможно! Микрорайоны разрастаются, благоустраиваются. Это радует. Есть огромное желание сделать этот город лучше, – заключил аким области.

После посещения объектов Даниал Ахметов провёл совещание по вопросам ремонта дорог, благоустройства городского центрального парка, подготовки к зимнему отопительному сезону и планирования строительства жилья в 2022 году.

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В селе Таврическом Уланского района ведётся интенсивное строительство социальных объектов в рамках программы развития бывших райцентров.

В Восточном Казахстане реализуется ряд проектов по этой программе, направленных на создание комфортных условий жизни местного населения. Это касается комплексного решения проблем здравоохранения, обеспечения жильём, сельского водоснабжения, состояния автомобильных дорог, экологии и других вопросов. Чем масштабнее проект, тем большего участия областного бюджета он требует.

По информации пресс-службы акима ВКО, Даниал Ахметов посетил село Таврическое и проинспектировал ход реализации основных проектов, осуществляемых в рамках вышеназванной программы.

Преобразования заметны сразу на въезде в село – здесь ведётся ремонт двух улиц. По завершении этих работ строители продолжат ремонт внутрисельских дорог – согласно плану практически все они будут заасфальтированы.

Аким области также побывал на строительной площадке, где возводятся четыре дома по региональной программе «Одноэтажный Восток». Новые квадратные метры предназначены для многодетных семей села. Как отметил Даниал Ахметов, застройщик ранее хорошо зарекомендовал себя на аналогичном строительстве в Жарминском районе.

– К сожалению, в сельской больнице имеется дефицит кадров – не хватает восьми медработников. В связи с этим акиму района поручено возвести ещё несколько двухквартирных домов специально для молодых специалистов – медицинских работников, – прокомментировал глава региона.

В ходе поездки Даниал Ахметов ознакомился с ходом строительства в селе нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Сдать его в эксплуатацию планируется к 16 декабря.

– Строительство ФОКа продвигается хорошими темпами, – отметил глава региона, – но ещё не решён вопрос с его отоплением. По проекту система подачи тепла должна быть электрической, но, как оказалось, это очень дорого. В Таврическом так отапливается местный Дом культуры, и это обходится бюджету в десятки миллионов тенге за сезон. В этой связи необходимо рассмотреть возможность модернизации и увеличения мощности действующей котельной, чтобы стало возможным подключить к ней и ДК, и новый ФОК, а также новые жилые объекты, которые будут строиться в этом населённом пункте.

В завершение рабочей поездки аким области ознакомился с работой местного мебельного цеха, где трудятся 40 человек. К слову, этим предприятием изготовлена мебель для кабинетов робототехники городских школ, и их качество – на высоте.

– Рекомендую нашим строительным фирмам, которые возводят школы, обратить внимание на такие добросовестные производственные компании и сотрудничать с ними, – отметил Даниал Ахметов.

Флора Левина, Бахыт Сарсембаева

Фото пресс-службы акимата ВКО

Семей, Уланский район