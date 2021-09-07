За вакциной – спасение!

Отказ от вакцинации по религиозным причинам, в том числе у мусульман, в последнее время не редкость. Среди верующей части населения появились некоторые разногласия по этому поводу. Одни резко противостоят такому способу защиты от болезней, другие – рассматривают вакцину как главный инструмент преодоления эпидемии. Обе стороны выдвигают свои мотивы.

Прежде всего, как теолог, хочу сказать о том, что в исламе вакцинация не запрещена. Об этом свидетельствует хадис Пророка: «Тот, кто съест семь фиников аджуа утром, в тот день ему не навредит колдовство или яд» (Бухари).

К тому же ислам обязывает каждого должным образом заботиться о своём здоровье и искать способы предотвращения болезней. Ведь нет большей ценности, чем жизнь и здоровье человека.

Посланник Аллаха сказал: «Лечитесь. Нет лекарства лишь от одной болезни, и это – старость» (Ахмад ибн Ханбал). Этот хадис означает, что есть лекарство от каждой болезни. Однако ясно, что лучше предотвращать болезнь, нежели лечить её.

Вместе с тем, как человек, переболевший коронавирусной инфекцией, думаю, уместно будет рассказать и о своём личном опыте…

В прошлом году в пик эпидемии COVID-19 я буквально слёг на неделю от болезни. Поражение лёгких составило более 70 процентов, поэтому на протяжении пяти-шести месяцев при дыхании ощущал трудности. После интенсивного лечения я пришёл в себя. Затем начал серьёзнее относиться к профилактическим мерам, употреблять полезную для иммунитета пищу. В конце концов, мне удалось победить и болезнь, и её последствия.

В этом году, когда началась прививочная кампания против коронавируса, лично был против этого. Вернее, я противостоял не самому понятию вакцины, просто не был уверен в том, насколько действенны «Спутник V» и QazVac. Во время очередных раздумий по этому поводу вспомнил, как тяжело перенесли болезнь я и мои знакомые. К тому же на моих глазах уже переболевшие люди вновь начали заражаться вирусом. Учитывая, что я часто бываю в разъездах по рабочим вопросам, легко мог бы столкнуться с такой же ситуацией.

Поэтому начал расспрашивать у окружающих, получивших вакцину, об их самочувствии и последствиях прививки. Никто из них не высказался об этом негативно. Так я и сам решился на вакцинацию. Нужно отметить, что это решение не противоречит моим религиозным убеждениям. В июле привился первым компонентом «Спутник V», а в августе получил второй. В результате никаких отрицательных последствий не наблюдал.

Помимо этого, когда я лично сталкиваюсь с антипрививочниками, мне вспоминается один случай, который произошёл в моём родном селе в 50-е годы. В своё время об этой истории мне подробно поведал отец. В 1951 году наш родственник по имени Борихан, проживавший с нами в одном селе, заболел тифом. В результате ответственные лица приехали и закрыли его дом на карантин.

Как-то раз я спрашивал у старших о том, как они избавились от тифа. Оказалось все сыновья, которые были у деда до моего отца, умерли. Спасти множество жизней удалось благодаря массовой вакцинации детей. Эпидемии, вызванные холерой, чумой, тифом, оспой, сумели победить после того, как люди начали ставить прививки.

В семьях наших близких после 50-х годов резко возросло количество детей. В каждом доме было не менее семи-восьми, а у некоторых и по десять-двенадцать ребятишек. Болезни перестали уносить их жизни. Очевидно, это был результат массовой вакцинации, проведённой в то время.

Вернёмся к нынешним реалиям. С начала пандемии мы потеряли много соотечественников. Бывали моменты, когда было страшно смотреть на статистику заболеваемости и смертности. Признаться, тревожно до сих пор.

Мудрая народная поговорка гласит: «Легче предупредить, чем лечить». Поэтому каждый должен позаботиться о своём здоровье, тщательно продумав способы лечения и профилактики болезни. Как сообщают специалисты в области медицины, самым безопасным и эффективным решением в этом вопросе является вакцинация.

М. Исахан, теолог КГУ «ЦИПР ВКО» По заказу Управления по делам религий ВКО