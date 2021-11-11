За труд на селе воздаётся сполна

Когда говорят, что люди в сельской местности живут земными, вполне конкретными заботами, то это в самом прямом смысле относится в нашей области к Шемонаихинскому району. Поскольку экономическое и социальное благополучие его населения вплотную зависит от работы людей на земле.

Привычные слова о сельчанах как о главных кормильцах вовсе не кажутся пафосными на фоне текущей ситуации с ценами на продукты питания. В частности, они зависят в немалой степени от конкретного уровня развития сельского хозяйства, его способности снабжать регион основными видами продовольствия. Жизнь заставляет нас по достоинству оценить роль и место человека труда, обеспечивающего всех хлебом насущным.

НИВЫ И ФЕРМЫ

По информации заместителя акима района Бакытжана Молдаханова, наряду с основными рентабельными направлениями в структуре экономики очевидно появятся новые рыночные ниши и приоритеты. К ним относятся, к примеру, сфера активного отдыха, организация досуга с использованием несомненных преимуществ и козырей. В первую очередь, это красота и колорит местной природы, водоёмов и озёр с чистейшей водой. По некоторым замыслам они идеально подходят для развития внутреннего туризма, создания рыбных хозяйств с целью любительского, а может быть и промыслового отлова. В последнее время ведётся речь о возможностях реализации заметных инвестиционных проектов в сфере переработки лесных ресурсов, рассчитанных на дальнюю перспективу. В этом отношении есть определённый опыт и традиции по уходу за лесом, восполнению лесного, животного мира. Новые реалии жизни требуют новых подходов буквально во всём. Не является здесь исключением экономическая и социально-культурная, спортивная сферы.

Шемонаихинский район с давних пор считается одной из житниц Восточного Казахстана наряду с другими, не менее известными и важными зерносеющими районами. В то же время здесь развита горнодобывающая отрасль, что является вторым надёжным крылом местной экономики. Между тем, для растениеводства и животноводства существуют наилучшие условия и предпосылки дальнейшего развития.

Характерно, что тут есть два самостоятельных отдела, которые непосредственно курируют вопросы, связанные с предпринимательством и сельским хозяйством. Видимо, учитывая большой потенциал малого, среднего бизнеса и традиционной сферы растениеводства, животноводства. В каждой из них ещё есть дополнительные резервы, которые необходимо раскрывать общими силами на пользу людям.

СПЛАВ УСИЛИЙ

Руководитель районного отдела сельского хозяйства Руслан Махмутов рассказал, что ряд крупных формирований, производящих товарное молоко в больших объёмах, хорошо известен в области и республике. При этом есть ещё немало крестьянских и фермерских хозяйств в стадии становления, имеющих перспективы развития. К ним приковано внимание профильных структур на уровне района и области с целью оказания различной поддержки. Успешная работа флагманов сельской отрасли является для новой волны ориентирами в деловой жизни района. У каждого поколения свои определённые преимущества и эксклюзивные компетенции. Аграрии и животноводы более почтенного возраста имеют за плечами жизненный, производственный опыт, образование, научные знания и деловые навыки, колоссальное понимание сути ведения сельского хозяйства, находят подход к любому человеку, умеют вести за собой, управлять, добиваться результата.

Нынешние коллеги сильны в цифровых технологиях, менеджменте, маркетинге и освоении самой современной техники, поступающей от ведущих компаний всего мира. Интеграция в глобальные рынки поставок продовольствия и международное деловое сообщество имеет свои плюсы и минусы. Это сильно сказывается на ценовой конъюнктуре на сельскохозяйственную продукцию, подверженности её различным всплескам и падениям в мировом масштабе. И здесь как всегда необходим тот самый сплав молодости и мудрости, чтобы быть конкурентоспособными в рамках новых вызовов и стремительно меняющихся трендов.

ВЕК УЧИСЬ

В сфере АПК района оказывается помощь со стороны государства в виде льготных программ, других испытанных инструментов мотивации и стимулирования деловой активности, обучения азам, основам организации и ведения бизнеса на селе, обмена опытом с коллегами. Об этом сообщила руководитель отдела предпринимательства Мадина Шекеева и отметила хорошее взаимопонимание и взаимодействие с предпринимательской средой. В районе регулярно проводятся сельскохозяйственные ярмарки, в которых участвуют местные сельхозтоваропроизводители, владельцы домашних подворий, реализующие излишки произведённой продукции. Более заметную роль играет на уровне района сервисная экономика, когда большая часть людей оказывает востребованные услуги, предлагает товары. Это сеть малых цехов по производству мясных, молочных, рыбных, хлебобулочных, кондитерских изделий, товаров, полуфабрикатов, изготовленных по народным рецептам, с учётом местных кулинарных, культурных традиций.

Благо, что нет дефицита сырья. Район сам снабжает себя ходовыми и доступными крупяными культурами, в том числе, гречневой крупой, горохом, переработанными на местных предприятиях своими силами и средствами.

МЯСО И ПТИЦА

При встречах и в беседах с представителями акимата Шемонаихинского района, сельских округов, населённых пунктов, малого и среднего бизнеса «Рудный Алтай», как правило, узнаёт много нового и интересного для читателя. Географическое местоположение района, как модно сейчас говорить, – локация – на редкость удобное и выгодное. С одной стороны Семей, с другой – Усть-Каменогорск. Имеется постоянный спрос на продукцию сельского хозяйства в самом широком ассортименте. В том числе, конечно, на первом месте находится свежее мясо. Его поставки осуществляют крупные, известные в области ТОО, крестьянские, фермерские хозяйства, ИП, а также многочисленные личные подсобные хозяйства (ЛПХ). Они вносят свой вклад в насыщение рынка.

На одной из ярмарок в областном центре с участием шемонаихинцев мы решили чуть ближе познакомиться с действующими лицами, поставляющими товар на рынок. В частности, Ерлан Рахимбаев проживает и работает в Шемонаихе, привёз на продажу мясную продукцию. Надо сказать, что вместе со многими земляками и коллегами из разных сельских округов он представляет и защищает трудовой имидж района достойно и умело. Ему помогают члены трудолюбивой и дружной семьи – супруга Гульжан и младший сын Дастан.

Сельские жители всегда отличаются открытостью и охотно поддерживают общение на разные темы. В данном случае оно касается главного продукта на столе. Суть такова, что к любому, даже самому простому делу нужно иметь определённую предрасположенность, более того, прочные навыки, если не сказать, особое призвание. Глава семьи непосредственно связан с профилем своего занятия по целому ряду объективных обстоятельств и благоприятствующих факторов. Имеются в виду его сельские корни, привычка с малых лет к труду, соответствующее образование, что немаловажно. В своё время Ерлан Рахимбаев окончил пушно-меховой техникум в Семее, работал заготовителем, заведующим складами в сельской местности, городе Шар Жарминского района. В постперестроечное время вплотную осваивал продуктовую, мясную нишу на рынке продовольствия. Работал в Семее, а спустя годы обосновался в Шемонаихе, где нашлось реальное применение его деловым качествам, предприимчивости и трудолюбию.

– С самого малого детства привычны к различному труду на селе, это является сегодня надёжным источником дохода для семьи, – рассказал Ерлан Рахимбаев. – Я родился и вырос в Кокпектинском районе, поэтому село в моём сердце занимает особое место. К любой работе по домашнему хозяйству мы с супругой приучили своих трёх сыновей. Они уже взрослые и не только помогают нам, но и работают самостоятельно, уверенно справляются со всеми обязанностями по уходу за животными. Я им всегда говорю, что это дело наряду с основной профессией будет хорошим подспорьем для семейного бюджета.

По информации специалистов профильных отделов акимата, в ярмарках Шемонаихинского района принимают участие жители всех сельских округов. Одним из наиболее колоритных населённых пунктов является село Верх-Уба. Бройлерную птицу привёз на продажу Александр Осипов, который выращивает её на домашнем подворье. Крупные тушки и готовый фарш из курятины на выбор.

– Весной закупаю цыплят и откармливаю их всё лето, – говорит Александр Осипов. – За несколько месяцев они набирают в весе до пяти-семи килограммов. Никаких особых добавок или витаминов не использую, только свои корма. Продукция наша абсолютно натуральная и свежая.

Остаётся добавить, что у хорошего хозяина по осени считают уже не просто цыплят, а высокие привесы.

Таир Сапаргалиев

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Шемонаихинский район