За чужую баранку 

Около шести утра 17 сентября на оперативный канал 102 отдела полиции Шемонаихинского района поступила информация от жителя посёлка Первомайский. Обеспокоенный мужчина сообщил, что его автомашину марки Volkswagen Golf, припаркованную за оградой дома, угнали неизвестные лица.

Стражи порядка сразу же приступили к масштабным поисковым мероприятиям. Вскоре угнанное транспортное средство было обнаружено в областном центре.

В тот же день, около 19:30, сотрудники группы розыска управления местной полицейской службы и патрульные наряды задержали 27-летнего злоумышленника.

Стоит отметить, мужчина находился в изрядном подпитии. Согласно акту медицинского обследования от 17 сентября 2020 года, у него выявлено алкогольное опьянение средней степени.

Как сообщили в Департаменте полиции ВКО, в ходе проверки полицейскими установлено, что в декабре прошлого года подозреваемый был лишён права управления транспортным средством сроком на три года.

В настоящее время по данным фактам начато досудебное расследование в соответствии со статьёй 200 части 1 УК РК (угон) и статьёй 346 части 1 УК РК (управление транспортным средством лицом, лишённым права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения).

Ания Есмухамет