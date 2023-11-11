Узнают, где раки зимуют

В Восточном Казахстане с начала года браконьеры выловили около пяти тонн раков. Общая сумма нанесённого природе ущерба составила 31 миллион тенге.

Так, стражи порядка в ходе проведения рейдовых мероприятий на трассе Усть-Каменогорск – Самарское задержали одного нарушителя, который перевозил в своём автомобиле без соответствующих документов сто коробок с живыми раками общим весом 1800 килограммов. Сумма причинённого природе ущерба составила порядка 11 млн тенге.

– Было установлено, что он закупил их в Курчумском районе у ранее неизвестных ему людей, планируя после продать в Усть-Каменогорске, – сообщили в пресс-службе областного департамента полиции. – В настоящее время в отношении мужчины проводится досудебное расследование по ст. 335 ч. 4 УК РК.

Второго нарушителя полицейские выявили на трассе Курчум – Улкен Нарын. В автомобиле жителя Уланского района находилось 92 мешка с живыми раками. Их общий вес составил свыше тонны. В инспекции Курчумского района сообщили, что сумма ущерба оценивается более 7,7 млн тенге.

По словам сотрудников пресс-службы Департамента полиции ВКО, по данному факту ведётся досудебное расследование по ст. 335 ч. 1 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений».

Как сообщается, всего с начала года в Восточно-Казахстанской области зарегистрировано пять фактов незаконной добычи и перевозки раков. За 11 месяцев браконьеры выловили почти пять тонн, причинив ущерб на сумму более 31 млн тенге.

Алма Закирова