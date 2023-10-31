Не прошло и полчаса
Пропавшего в Усть-Каменогорске шестилетнего ребёнка полицейские нашли за полчаса.
Вечером на канал 102 Ульбинского отдела полиции УП города Усть-Каменогорска с заявлением о пропаже несовершеннолетней дочери обратилась жительница города.
Женщина рассказала, что она со своей шестилетней дочерью находилась дома. Решив прилечь отдохнуть, мама уснула, а проснувшись, обнаружила, что девочки дома не было.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции составили план действий и приступили к поискам. На розыск ребёнка были брошены максимальные силы строевых и оперативных подразделений отдела полиции: патрульные, участковые инспекторы, сотрудники криминальной и ювенальной полиции. Полицейские проверяли дворы жилых домов, детские площадки, а также магазины, куда девочка могла зайти.
Спустя 30 минут поисковых мероприятий ребёнок был обнаружен в гостях у своего друга. Женщина от всего сердца поблагодарила полицейских, которые нашли и вернули её дочь за столь короткое время.
Сотрудники полиции настоятельно просят граждан не оставлять детей без присмотра.
Если же пропал близкий человек, о случившемся необходимо незамедлительно сообщить в полицию по номеру телефона 102.
Ольга Петрова